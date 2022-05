Kasvun varjopuolena on työvoimapula – ”Meillä työ on lämmintä sisätyötä myös talvisin”

Kankaanpääläisessä Promecossa mietitään kuumeisesti, mistä löytyisi tarpeeksi osaavaa työvoimaa. Ammattilaisille olisi töitä heti tarjolla.

Tilaajille

Promecon positiivinen tilauskanta heijastuu myös työvoiman tarpeeseen. Tilanne on jo jo jonkin aikaa ollut sellainen, että voidaan puhua jopa työvoimapulasta, toteavat toimitusjohtaja Marica Kilponen ja tehtaanjohtaja Pasi Vanhatalo.

Pikku-uutinen viime viikon alussa kertoi, että Satakunnan työttömyys on alimmillaan sitten syksyn 1990. Hyvän uutisen varjopuolena on se, että tilanne on jo jonkin aikaa ollut sellainen, että voidaan puhua jopa työvoimapulasta.

Näin on käynyt kankaanpääläisessä Promecossa, jonka tilauskirjat ovat poikkeuksellisen täynnä. Kasvunäkymät vaatisivat yritystä palkkaamaan koko ajan lisää osaajia, jos heitä vain löytyisi.