Tiistai on veroilmoittamisen määräpäivä yli 1,6 miljoonalle suomalaiselle.

"Viimeistään nyt on aika käydä varmistamassa, että veroilmoituksessa kaikki on kunnossa”, sanoo ylitarkastaja Raisa Vanhala Verohallinnon tiedotteessa.

Tiistaina on viimeinen veroilmoittamisen määräpäivä yli 1,6 miljoonalle suomalaiselle.

Verohallinnon mukaan palkansaajien ja eläkeläisten pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää esitäytetty veroilmoitus viimeistään tiistaina 24. toukokuuta.

Vähennykset on täydennettävä veroilmoitukseen itse, jotta niistä saa verohyödyn irti. Yleisimpiä vähennyksiä ovat kodin ja työpaikan väliset matkakulut, kotitalousvähennys ja tulonhankkimisvähennys.

"Viimeistään nyt on aika käydä varmistamassa, että veroilmoituksessa kaikki on kunnossa. Me Verohallinnossa saamme paljon tietoja automaattisesti, mutta jokaisen vastuulla on tarkistaa, että ne ovat oikein. On myös monia vähennyksiä, jotka pitää itse muistaa täydentää veroilmoitukseen, jotta niistä saa verohyödyn irti tänä vuonna”, sanoo ylitarkastaja Raisa Vanhala Verohallinnon tiedotteessa.

Edut voivat olla palkansaajan näkökulmasta merkittäviä. Esimerkiksi kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja voi vuoden 2022 verotuksessa vähentää poikkeuksellisesti verotuksessa aina 8 400 euroon asti. Viime vuonna matkakuluvähennyksen enimmäismäärä oli 7 000 euroa.

Verottaja kehottaa veroilmoitusta täyttäviä tarkastamaan, ovatko he oikeutettuja työhuonevähennykseen.

"Moni palkansaaja teki vielä viime vuonna etätöitä, joten kannattaa tarkistaa, onko oikeutettu työhuonevähennykseen. Se kuuluu tulonhankkimismenoihin. Etäily on saattanut vaikuttaa myös kodin ja työpaikan välisten matkakulujen määrään”, Vanhala sanoo tiedotteessa.

Verottaja muistuttaa myös, että vähennysten lisäksi veroilmoituksen tarkistamisen määräpäivänä on ilmoitettava myös viime vuonna tulot. Ilmoitettava on myös esimerkiksi vuokratulot ja virtuaalivaluutoista saadut tulot.

Veroilmoitusta voi korjata myöhässä, mutta silloin saattaa joutua maksamaan myöhästymismaksun tai veronkorotuksen. Kätevin tapa ilmoituksen täydentämiseen on Verottajan sähköinen palvelu Omavero.

"Jos veroilmoitusta korjaa myöhässä, voi joutua maksamaan myöhästymismaksun tai veronkorotuksen. Jos oma määräpäivä ehti kuitenkin jo mennä, kannattaa edelleen käydä mahdollisimman nopeasti täydentämässä veroilmoitusta Omaverossa”, Vanhala neuvoo.

Veroilmoituksia joutuu täydentämään verrattain harvoin. Esimerkiksi viime vuonna vain noin neljänneksen eli 1,4 miljoonan henkilön piti täydentää veroilmoitustaan. Tänä vuonna jo yli 1,1 miljoonaa henkilöä on täydentänyt veroilmoitustaan.