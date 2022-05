Vaikka tervaleppä, haapa tai siperianlehtikuusi loppuisivat kaupoista, kesän remonttityö ei tyssää siihen.

Helsinki

Ajattelitko uusia tervaleppäsaunasi kesälomasi aikana vastaavilla tuliterillä materiaaleilla? Oiva idea, mutta leppäpaneeleita tai -lauteita ei välttämättä ole saatavilla kaupoista entiseen malliin.

Venäjän helmikuun lopulla alkanut hyökkäys Ukrainaan on heijastunut myös rakentamiseen ja remontointiin. Kaikkia toivottuja materiaaleja ei ehkä ole saatavilla joka paikassa, ja tuotteiden toimitusajoissa voi olla viivettä. Myös eri materiaalien hinnat ovat voineet nousta aiemmin mietitystä remonttisuunnitelmasta.

Alan asiantuntijat kuitenkin vakuuttavat, etteivät kodin tai mökin remonttityöt jää tekemättä ainakaan sen vuoksi, ettei remonttituotteita ja -tarvikkeita olisi yleisesti ottaen saatavilla. Esimerkiksi rakennus- ja sisustustarvikekaupan alan yhdistyksen RASIn toimitusjohtajan Minna Liuksialan mukaan yleinen tuntuma on se, että tuotteita on tällä hetkellä hyvin varastoissa.

”Joidenkin yksittäisten tuotteiden puutteita saattaa olla, mutta mitään yleistä saatavuusongelmaa ei ole havaittavissa.”

Vaikka yksittäisistä tuotteista ja materiaaleista voikin olla ajoittain ja paikoin pulaa, tilalle löytyy Liuksialan mukaan hyvin tarvittaessa myös korvaavia vaihtoehtoja. Sama viesti käy ilmi STT:n tekemistä tiedusteluista K-Raudan ja Starkin suuntaan. Yleistuntuma tuotteiden kokonaissaatavuudesta on varsin hyvä.

K-Raudassa esimerkiksi puutavaran toimituksista ja hinnoista on sovittu jo viime vuonna kotimaisen sahateollisuuden kanssa.

”Se, että helmikuun lopussa on tapahtunut jotakin, ei tähän sesonkiin ja kuluttajakokemukseen laajasti tuotevalikoimassamme vaikuta”, sanoo Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuotelinjajohtaja Harri Karumo.

Myös Starkista kerrotaan, että kuluvan kevään ja kesän sesongin suunnittelu on alkanut jo hyvissä ajoin ennen sotaa.

Kestopuuta riittää

Kesämökki- tai kotisaunan remontoijan on hyvä varautua siihen, että leppä- tai haapapaneeleiden hankinnassa voi ilmetä ongelmia. Haapaa ja leppää on aiemmin tullut paljon Itä-Euroopan alueelta, esimerkiksi Venäjän ja Valko-Venäjän suunnalta. Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan ja pakotteiden myötä tilanne on kuitenkin muuttunut, ja toimitukset näistä maista on pysäytetty.

”Haapa- ja leppäpaneelin saatavuus on laskenut. Vanhaa varastoa löytyy meiltä vielä paikoin, mutta ei joka paikasta”, sanoo Starkin hankintajohtaja Jari Tuomikoski.

Myös K-Raudasta näitä puulajeja on ainakin vielä saatavilla.

Vaikka haapa tai leppä katoaisivatkin kauppojen hyllyiltä, saunan uusiminen ei silti tyssää siihen. Yksi vaihtoehto on vaikkapa käsitelty suomalainen mänty.

Sota vaikuttaa myös Venäjältä tuodun siperianlehtikuusen saatavuuteen. Sitä käytetään terassien rakentamisessa. Sekä Starkin että K-Raudan tarjonnasta löytyy vielä sellaista siperianlehtikuusta, joka on hankittu ennen konfliktia.

Vaikka siperianlehtikuusi loppuisikin kaupoista, terassin saa silti rakennettua muista materiaaleista, kuten kestopuusta, lämpökäsitellystä puusta tai komposiitista. Karumo sanoo, että suurin osa terasseista tehdään painekyllästetyistä kestopuista.

”Niissä meillä ei ole mitään saatavuusongelmia.”

Sodan vaikutukset ulottuvat myös lattiaremontteihin. Esimerkiksi Ukrainasta on ennen sotaa tuotu paljon tammea. Nyt tammesta on pulaa, se on vaikuttanut parkettivalmistajien toimintaan.

”Kyllähän tammiparkettikauppaa on edelleen tehty, mutta sen näkymä heikkenee koko ajan”, Tuomikoski sanoo.