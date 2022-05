Fortumilla on isot Venäjä-riskit erityisesti saksalaisen Uniperin kautta.

Energiayhtiö Fortumin vertailukelpoinen käyttökate painui tammi-maaliskuussa 104 miljoonaa euroa tappiolle. Yhtiö kertoo taustalla olevan sen tytäryhtiön Uniperin negatiivinen tulos.

Vertailukelpoinen liiketulos taas painui 438 miljoonaa euroa tappiolle. Liikevaihto taas kasvoi reilusti 43,6 miljardiin euroon viime vertailukauden 21,5 miljardista eurosta.

Tulos oli melko lailla linjassa analyytikkojen odotusten kanssa.

Vara Researchin analyytikkoennuste odotti Fortumin vertailukelpoisen liiketappion olevan 436 miljoonaa euroa viime vuoden tammi-maaliskuun reilun 1,17 miljardin euron liikevoiton sijaan. Vertailukelpoisen käyttökatteen analyytikot odottivat laskevan 95 miljoonaa euroa tappiolle vertailukauden 1,5 miljardista eurosta.

Analyytikkojen ennusteissa näkyy tilanteen suuri epävarmuus, sillä näkemykset yhtiö talousluvuista olivat hyvin erilaisia. Suurimmillaan käyttökatteen odotettiin olevan 787 miljoonaa euroa ja pahimmillaan 1,3 miljardia euroa miinuksella.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo yhtiön päättäneen lopettaa Fortum-brändin käytön Venäjällä ja valmistautuvan vetäytymään Venäjältä hallitusti.

”Ensisijainen vaihtoehtomme on Fortumin Venäjän toimintojen mahdollinen myynti. Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron myyntiprosessin odotetaan myös jatkuvan mahdollisimman pian. Nämä prosessit saattavat kestää jonkin aikaa ja edellyttävät viranomaisten hyväksyntää”, Rauramo sanoo tulostiedotteessa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Fortum ilmoitti, ettei se enää investoi Venäjälle. Yhtiöllä on ollut maassa Uniperin voimalat mukaan lukien 12 voimalaa, joiden arvoksi se laskee 4,5 miljardia euroa.

Maaliskuun alussa yhtiö kertoi valmistelevansa venäläisen tytäryhtiönsä Unipron myyntiä, mutta sodan syttymisen vuoksi valmistelut on pantu jäihin.

Fortumilla on isot Venäjä-riskit, joista suurin on venäläisen maakaasun virran katkeaminen Eurooppaan. Fortumin omistama Uniper on yksi Euroopan suurimpia venäläisen putkikaasun ostajia.

”Sodan myötä koko toimintaympäristömme markkinoista poliittiseen päätöksentekoon ja pakotteisiin on ollut jatkuvassa muutoksessa, ja se on aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita lyhyellä aikavälillä koko energiasektorille Euroopassa”, Rauramo sanoo tiedotteessa.

”Euroopan energiasektori on kriisissä ja se luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi myös Fortumiin”, Rauramo sanoo.

Fortumin tulkinta on, että mikäli Venäjän kaasutoimitukset katkeaisivat, se olisi niin suuri shokki koko Euroopalle, että viranomaisten olisi pakko ryhtyä toimeen.

Kaasumarkkinoilla voitaisiin julistaa hätätila, mikä antaisi viranomaisille oikeuden säädellä kaasun kulutusta. Näin turvattaisiin yhteiskunnan kannalta kriittisten kohteiden kuten kotien ja sairaaloiden kaasun saanti. Se laukaisisi kaasunmyyntisopimuksissa pykälät, joiden myötä normaalit toimitusvelvollisuudet lakkaavat.

Tavallisesti Uniperilla on asiakkaidensa suuntaan pitkäaikaisia toimitusvelvollisuuksia. Venäjän kaasuhanojen sulkeutuessa yhtiö joutuisi ostamaan kaasua muualta kalliilla täyttääkseen nämä velvoitteensa.

”En voi korostaa tarpeeksi sitä, että nämä ovat hyvin haasteellisia aikoja Euroopan energiasektorille – ja Fortumille. Tarve kiirehtiä siirtymää puhtaaseen energiaan on nyt selvempi kuin koskaan aiemmin”, Rauramo sanoo.