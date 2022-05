Helsingin pörssin yleisindeksi on pakittanut maanantaina yli 3 prosenttia.

Kulunut viikko on käynnistynyt alakuloisesti osakemarkkinoilla. Useat eurooppalaiset pörssi-indeksit ovat maanantaina jyrkässä laskussa. Esimerkiksi Kööpenhaminan ja Tukholman pörssien yleisindeksit ovat molemmat pakittaneet yli neljä prosenttia.

Kööpenhaminan yleisindeksi oli kello 14 noin 5,5 prosentin laskussa ja Tukholman yleisindeksi noin 5 prosentin laskussa.

Myös laaja STOXX Europe 600 -indeksi on pakittanut maanantaina yli 2 prosenttia.

Aiemmin maanantaina lasku alkoi Aasian pörsseistä. Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi peruutti 3,8 prosenttia ja Tokion Nikkei-indeksi 2,5 prosenttia.

Osakkeita on painanut muun muassa huoli keskuspankkien rahapolitiikan kiristymisestä. Viime viikolla ohjauskorkojen nostosta ilmoittivat muun muassa Yhdysvaltain, Britannian ja Australian keskuspankit.

Kaupankäynti on alkanut laskutunnelmissa myös Helsingissä. Pörssin yleisindeksi on pakittanut lähes 3,5 prosenttia.

Helsingin pörssin suuryhtiöistä jyrkässä pudotuksessa ovat muun muassa teräsyhtiö SSAB ja ohjelmistoyhtiö Qt Group. Qt Groupin osake halpenee 7 prosentin vauhtia ja SSAB:n B-sarjan osake lähes 7,4 prosentin vauhdilla.

Maanantain suuria putoajia Helsingissä ovat myös Vaisala (-7,1%), Metso Outotec (-6%), Revenio Group (-6%), Valmet (-5,7%), Nordea (-5,4%) ja YIT (-5,2%).

Osakkeiden hintakehitystä ennakoiva futuurikauppa ennakoi voimakasta laskua myös Yhdysvaltain osakemarkkinoille. Teknologiapainotteisen Nasdaqin futuurit ovat noin 2,5 prosenttia pakkasella, S&P-indeksin futuurit puolestaan ovat pakittaneet maanantaina noin 2 prosenttia.

Yhdysvaltain kymmenvuotisen valtiolainan korko on noussut korkeimmilleen kolmeen ja puoleen vuoteen. Kymmenvuotisen lainan korko on nyt 3,16 prosenttia. Esimerkiksi vuoden alussa korko oli 1,64 prosenttia. Korkotaso on nyt varsin korkea, jos vertaa lähihistoriaan, sillä edellisen kerran pidempiaikaisesti nykyistä korkeampi 2010-luvun alussa.

Vuosi 2022 on ollut osakemarkkinoiden näkökulmasta tyly. Esimerkiksi Helsingin pörssiyhtiöiden osakkeiden yhteenlasketusta arvosta on sulanut vuoden aikana lähes viidennes eli noin 18 prosenttia.

Rytinä on ollut kovaa myös maailman suurilla osakemarkkinoilla. Esimerkiksi teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi on pakittanut vuoden aikana lähes 23 prosenttia ja Yhdysvaltain suuryrityksiä laajasti seuraava S&P500-indeksi lähes 14 prosenttia.

Osakkeiden jyrkän hinnanlaskun lisäksi myös kryptovaluutta bitcoin halpenee maanantaina vauhdilla. Bitcoinin arvo on laskenut maanantaina 5,5 prosenttia. Kryptovaluutan arvo on nyt matalimmillaan heinäkuun 2021 jälkeen.