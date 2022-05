Juha Kankaanpää on treidannut ammatikseen vuodesta 2006. Vuodesta 2010 hän on tehnyt töitä erityisessä pörssihuoneessa, jonne pääsevät vain valitut treidaajat. Kankaanpään mielestä treidaamisen tuottama vapaus on voittanut työn aiheuttamat paineet. Hän sanoo toivovansa, että uusilla treidaajilla on järki mukana. Harva uusista treidaajista on mukana enää viiden vuoden päästä.