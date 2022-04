Brittiläinen datajätti ostaa konesaleja pyörittävän porilaisyrityksen

Pori

Kovaa vauhtia viime vuosina kasvaneen porilaisen konesaliyritys Ficolo Oy:n omistajuus vaihtuu. Ficolo on vuonna 2011 perustettu data- ja pilvipalvelukeskusyritys, jolla on Suomessa datakeskukset Ulvilassa, Helsingissä ja Tampereella.

Ficolon omistajat Taaleri ja Pontos sekä yrityksen toimiva johto ovat myyneet osuutensa Ficolo Oy:stä brittiläiselle Digital 9 Infrastructure plc:lle. Kauppahinta on noin 135 miljoonaa euroa.

Ficolon nykyinen toimiva johto jatkaa yrityksen palvelussa ja sijoittaa uudelleen yhtiöön ja pysyy merkittävinä omistajina.

Yrityksen ostava Digital 9 on tunnettu digitaaliseen infrastruktuuriin sijoittava yritys, joka keskittyy sijoituksiin, jotka parantavat yhteyksiä globaalisti ja jotka parantavat digitaaliseen infrastruktuuriin kestävää kehitystä.

”Kestävä kehitys on ollut Ficolon ytimessä perustamisestamme asti. Koko toimintamme on esimerkiksi sertifioitu ilmastoneutraaliksi. Digital 9 on meille mitä mainioin omistaja, heidän avullaan voimme entisestään kehittää toimintaamme. Jatkossa tavoitteemme on olla hiilinegatiivisia”, Ficolon toimitusjohtaja Seppo Ihalainen kertoo yhtiön verkkosivuilla.

Digital 9 on haalinut viime aikoina omistukseensa myös muita datakeskuksia. Se on hankkinut esimerkiksi islantilaisen datakeskusyritys Verne Globalin sekä aiemmin huhtikuussa 2022 lontoolaisen datakeskusyrityksen Voltan.

Ficolon myynti vaatii vielä viranomaishyväksynnän. Kaupan odotetaan toteutuvan myöhemmin tämän vuoden aikana.