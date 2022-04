Tesabin tuotemerkki jatkaa uuden omistajan hallinnassa.

Metso Outotec on allekirjoittanut sopimuksen Pohjois-Irlannissa sijaitsevan Tesab Engineering Ltd:n ostamisesta. Tesab tarjoaa liikuteltavia murskauslaitteita, joita tarvitaan kivenmurskauksen eri sovelluksissa esimerkiksi louhoksissa, rakennusmateriaalien kierrätyksessä sekä asfaltin ja betonin valmistuksessa.

Tesabin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 30 miljoonaa euroa ja yrityksellä on yli 60 työntekijää pääosin Euroopassa. Kaupan arvoa ei julkisteta eikä sillä ole materiaalista vaikutusta Metso Outotecin taloustietoihin. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana.

Yrityskaupan avulla Metso Outotec täydentää nykyistä tarjontaansa liikuteltavien murskainten ja seulojen markkinoilla. Tesabin tuotevalikoimaan kuuluu liikuteltavia leuka-, iskupalkki- ja kartiomurskaimia, seuloja ja kasakuljettimia.

Tesab jatkaa itsenäisenä tuotemerkkinä Metso Outotecissa ja myynti tapahtuu heidän oman jakelijaverkostonsa kautta.

“Toivotamme ilolla Tesabin tervetulleeksi Metso Outoteciin. Olen varma, että voimme jatkossa kehittää heidän liiketoimintaansa. Pyrimme myös kasvattamaan heidän osuuttaan globaaleilla markkinoilla ja vahvistamaan heidän pääsyään uusille alueille hankkimalla uusia jakelijoita”, sanoo Metso Outotecin Kivenmurskausliiketoiminnan johtaja Markku Simula tiedotteessa.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä ja sillä on toimintoja myös Porissa, Ulvilassa ja Harjavallassa. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia euroa.