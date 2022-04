Porilainen Enersense on valittu uuden tuulivoimapuiston pääurakoitsijaksi

Tuulivoimapuisto tulee Vöyriin Vaasan naapuriin.

Pori

Porilainen Enersense toteuttaa uuden tuulivoimapuiston Vaasan naapurikuntaan Vöyriin. Mörknässkogenin tuulivoimapuisto koostuu viidestä voimalasta, ja puiston rakentaminen alkaa kesällä 2022.

Enersensen toimitukseen kuuluvat puiston teiden ja nostoalueiden rakentaminen sekä voimalaperustukset, puiston sisäverkko ja sähköasema avaimet käteen -periaatteella. Urakan arvo on noin seitsemän miljoonaa euroa. Valmista pitäisi olla syksyllä 2023.

Urakan tilaaja on brittiläinen uusiutuvan energian yhtiö Low Carbon. Tämä on yhtiön ensimmäinen tuulivoimainvestointi Suomeen. Heidän sopimuskumppaninsa on Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva Enersense PN Oy.