Koko työuran aikana selittymättömästä palkkaerosta kasaantuu lähes 300 000 euron kokoinen summa.

Nais- ja miesekonomien palkkaeroja on tutkittu jo kymmeniä vuosia, eikä kehitystä ole juuri tapahtunut, Suomen Ekonomit kertoo.

Ekonomit tuntevat talouden työnsä puolesta, mutta palkkatasa-arvoa sekään ei takaa. Yksityisellä sektorilla työskentelevien naisekonomien keskipalkka on vain 78 prosenttia miesekonomien keskipalkasta, selviää Suomen Ekonomien selvityksestä.

Tästä palkkaerosta yhdeksän prosenttia on selittämätöntä, eli ainoana tekijänä palkkaerossa näyttää olevan sukupuoli. Lisäksi ekonomeja valmistuu työelämään saman verran.

Räikeimmät palkkaerot löytyvät ylimmästä johdosta ja rahoitus- ja vakuutusalalta.

Selittäviä tekijöitä palkkaerolle on useita. Suomen Ekonomien mukaan miehet sijoittuvat naisia useammin johtotehtäviin ja parempipalkkaisille aloille, tekevät pidempää työviikkoa ja kuuluvat useammin tulospalkkauksen piiriin.

Asiaan vaikuttaa myös perhe-elämä: miehet ovat naisia vähemmän poissa työelämästä.

Selittymätön palkkaero tarkoittaa sitä, kun samassa tehtävässä samalla koulutus- ja työtaustalla olevilla miehillä ja naisilla on erilaiset palkat. Silloin ainoa erottava tekijä on sukupuoli.

Tutkimukseen osallistuneet miehet tienaavat alalla keskimäärin 7­177 euroa ja naiset 5 547 euroa kuukaudessa. Erotus on siis 1 630 euroa kuukaudessa. Selittymätön osuus on 665 euroa kuukaudessa.

Koko työuran aikana eli noin 36 ja puolen vuoden aikana tästä selittymättömästä palkkaerosta kertyy iso summa, jopa 291 000 euroa, järjestö laskee.

Suomen Ekonomistien erityisasiantuntija Kosti Hyypän mukaan iso palkkaero ei ole yllätys. Tilanne on ollut kutakuinkin sama 1990-luvulta lähtien.

”Jäsentemme selittymättömiä palkkaeroja on tutkittu jo kymmeniä vuosia, mutta ero on kaventunut vain hieman. Olisi jo aika tunnustaa, etteivät palkkaerot katoa itsestään”, Hyyppä sanoo tiedotteessa.

Suurimmat palkkaerot ovat rahoitus- ja vakuutusalalla. Selittymätön palkkaero on siellä lähes 14 prosenttia.

Myös ylimmän johdon tehtävissä miesekonomit tienaavat noin 14 prosenttia enemmän kuin naiset.

Asiantuntijoilla selittymätön palkkaero on noin kuusi prosenttia ja keskijohdossa noin seitsemän prosenttia.

Tutkimus perustuu lokakuussa 2021 toteutettuun palkkatutkimukseen, johon vastasi 3 120 ekonomia.

Hyypän mukaan palkkaeroja ei voida korjata ilman tietoa palkoista. Läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkajärjestelmä olisi Hyypän mukaan tehokas tapa ehkäistä perusteettomien palkkaerojen syntymistä.

”Selityksiä ja naisten syyllistämistä on jo kuultu riittämiin. Työnantajalla on tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus edistää tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa. On aika noudattaa lakia”, Hyyppä vaatii.