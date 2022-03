”Johtajia on käynyt jo syyttäjän haastatteluissa ja kuulusteluissa viime viikosta alkaen”, East Officen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen kertoo suomalaisyritysten karusta tilanteesta Venäjällä.

Helsinki

Suomalaisyritysten tilanne Venäjällä käy yhä tukalammaksi, kertoo Venäjän kauppaa edistävän konsulttiyritys East Officen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen. Erityisesti East Officen edustamien, lähes 30 ison yhtiön irrottautuminen maasta on hyvin hankalaa.

”Johtajia on käynyt jo syyttäjän haastatteluissa ja kuulusteluissa viime viikosta alkaen. He ovat rikosoikeudellisessa vastuussa ja pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla 15 vuoden vankeus”, Veijalainen sanoo STT:lle.

Hän kertoo paikalliseen johtoon kohdistuvasta uhkailusta ja pelottelusta yhtiön kansallistamisella. Veijalainen sanoo, että Venäjällä pelätään massatyöttömyyttä.

Venäjän viranomaiset ovat suoraan yhteydessä yhtiöiden johtajiin.

”Heille soitellaan ja heitä painostetaan. Myös syyttäjien valtuuksia on lisätty.”

Suurlähetystö ja viranomaiset ovat hyvin vähän yhteyksissä

Lehdistöneuvos Taneli Dobrowolski Suomen Moskovan-suurlähetystöstä kertoo sähköpostilla STT:lle, että Venäjälle matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on tällä hetkellä noin 270. Sitä, kuinka suuri osa heistä on kaksoiskansalaisia, hän ei pysty arvioimaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi Venäjän televisiossa maanantaina suunnitelmista, joilla rajoitettaisiin maahanpääsyä länsimaista.

”Olemme tietoisia asiaa koskevasta uutisoinnista ja seuraamme sitä. Muuta tietoa tästä asiasta ei tällä hetkellä ole”, lehdistöneuvos Dobrowolski kommentoi.

Dobrowolski kertoo Suomen edustustojen Venäjällä seuraavan tiiviisti asemamaan tilannetta ja tiedottavat siitä Venäjällä oleskeleville suomalaisille sekä suoraan että matkustustiedotteen kautta. Tällä hetkellä ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle muun muassa kansainvälisen maksuliikenteen ja matkustamisen häiriöistä johtuen.

Dobrowolski kertoo Moskovan suurlähetystön lisänneen jatkuvaa ja päivittäistä tilannekuvan seurantaa.

”Yhteyksiä Venäjän viranomaisiin on aiempaan verrattuna hyvin vähän.”

”Tahallinen konkurssi ei ole mahdollinen”

East Officen Lauri Veijalainen sanoo, että Venäjällä toimivien yritysten mahdollisuuksiin poistua maasta vaikuttaa yrityksen koko. Pienet, alle 15 hengen yritykset pystyvät usein lähtemään helpoiten. Keskisuuret, kymmenien työntekijöiden yritykset, miettivät yrityksen myymistä sen toimivalle johdolle.

East Officen edustamat Venäjällä toimivat suomalaisyritykset ovat isoja yhtiöitä, joiden irrottautuminen maasta on huomattavasti vaikeampaa.

”Nämä isot yritykset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Jokaisen yrityksen täytyy tehdä oma tilannearvio.”

Venäjä vaikeuttaa Veijalaisen mukaan monin eri keinoin yritysten poistumista maasta.

”Venäjä tuo erilaisia lakien muotoon laitettuja vastasanktioita. Vetäytyminen ei ole välttämättä mahdollista”, vaikka oltaisiin valmiita kantamaan valtavia taloudellisia tappioita.

Venäläiset viranomaiset käyvät kertomassa johtajille siitä, mitä seuraa yrityksen lopettaessa toimintansa maassa.

”Heille kerrotaan, että tahallinen konkurssi ei ole mahdollinen. Tavoitteena on yhtiöiden toiminnan jatkuminen ja pysyminen Venäjällä.”

East Officen asiakasyritysten tilannetta yhtiötasolla Veijalainen ei kommentoi.

Johtajilla huoli myös omasta kohtalostaan

Tilannetta pahentavat kiristyvä lainsäädäntö ja sanavapauden kaventaminen entisestään. Tämä on Veijalaisen mukaan myös syynä siihen, että monet länsimaiset yritykset eivät voi vain lähteä maasta nopealla aikataululla.

”Vastuut, takuut ja kaupalliset velvoitteet seuraavat yhtiötä ja sen johtoa. Vaikka lähdet sieltä, eivät ne mihinkään katoa”, hän sanoo.

Tilanne ei ole helppo venäläiselle paikallisjohdolle saati ulkomaalaisille johtajille. Taustalla on epätietoisuus omasta tilanteesta ja tulevaisuudesta sekä siitä, mitä johdolle henkilökohtaisesti tapahtuu.

Venäjällä toimivalla johdolla on myös velvoite pitää henkilökunnasta huolta. Suurimmassa osassa East Officen edustamista Venäjällä toimivista yrityksistä on paikallinen johto. Johtajan juridinen vastuu on korostetun voimakas. Maksuliikenteen ja tavaraliikenteen takkuamisen ohella Veijalainen mainitsee uusimman ongelman.

”Uusin nyanssi on se, että vakuutusyhtiöt eivät myönnä enää vakuutuksia”, Veijalainen sanoo.

East Officella on vielä Venäjällä oma muutaman henkilön toimisto, mutta suomalainen henkilökunta on pääosin kotiutettu Suomeen.

”Me olemme päivittäin yhteydessä yhtiöiden pääkonttoreihin ja Venäjän organisaatioihin. Pyrimme tukemaan, auttamaan ja selvittämään asioita ja vastaamaan yritysten esittämiin kysymyksiin.”