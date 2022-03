Viljakaupasta luopuminen parantaa toimitusjohtaja Esa Mäen mukaan toteutuessaan Apetitin kannattavuutta.

Apetit Oyj on sopinut viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle, Apetit kertoo tiedotteessa. Berner Oy on suomalainen perheyritys, jolla on vahva asema suomalaisessa maatalouskaupassa.

Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana. Se sisältää Apetit-konsernin tytäryhtiö Avena Nordic Grain Oy:n kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa. Avenan viljakaupan henkilöstö siirtyy Bernerin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.