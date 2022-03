Venäjän tuonnin suurin tuoteryhmä on raakaöljy, joka saapuu pääosin Suomeen satamien kautta.

Suomen Venäjän-kauppa romahti viimeisen kahden viikon aikana, Suomen tulli kertoo.

Tullin mukaan taitekohta Venäjän-kaupassa osuu tullille tehtyjen vienti- ja tuonti-ilmoitusten mukaan viikolle kymmenen eli 7. maaliskuuta alkaneelle viikolle. Tullille tehtyjen vienti-ilmoitusten määrä väheni viikkojen 10 ja 11 aikana 60 prosentilla verrattuna edelliseen kahden viikon jaksoon.

Venäjän tuonnista tehtyjen ilmoitusten määrä ei ole samalla ajanjaksolla muuttunut merkittävästi, mutta isojen yritysten osalta tuonnin arvo on laskenut jopa 71 prosenttia.

"Viennissä lasku näkyy eniten suurimmissa tullinimikkeissä, kuten koneet ja laitteet, joissa on myös eniten vientipakotteita. Toinen suuri vientipakotenimikeryhmä on sähkökoneet ja -laitteet, joka on ollut kovassa pudotuksessa jo viimeiset kolme viikkoa. Vientipakotteiden ulkopuolisten ryhmien suurin lasku on paperissa ja pahvissa sekä energiatuotteissa", Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä kertoo tiedotteessa.

Tullin mukaan Suomen satamiin saapuu tavallisesti Venäjältä hieman yli 20 merialusta viikoittain. Kahden menneen viikon aikana aluksia saapui kumpanakin vain yhdeksän.

Venäjän tuonnin suurin tuoteryhmä on raakaöljy, joka saapuu pääosin Suomeen satamien kautta. Raakaöljyn tuontitulli on nolla prosenttia.

"Venäläinen raakaöljy tuodaan Suomeen tullitta, mutta arvonlisäveroa siitä pitää maksaa 24 prosenttia", Penttilä sanoo.

Suomi toi vuonna 2021 raakaöljyä 8,4 miljoonaa tonnia, kun vuonna 2019 raakaöljyn tuonti oli 12,5 miljoonaa tonnia.

Venäjän osuus raakaöljyn tuontimäärästä vuonna 2021 oli 81,3 prosenttia, kun vielä vuonna 2019 Venäjän osuus oli 88,3 prosenttia. Venäläisen raakaöljyn tuonti on vähentynyt jo viime vuosina.