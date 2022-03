Tavaratalo jatkaa toimintaansa entiseen malliin.

Helsinki

Yrityssaneerausta läpikäyvä tavarataloyhtiö Stockmann myy Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä työeläkevakuuttaja Kevalle. Kaupan arvo on 400 miljoonaa euroa, josta kaupan yhteydessä maksettava summa on noin 391 miljoonaa.

Stockmann jatkaa tavaratalotoimintaansa koko kiinteistössä pitkäaikaisella takaisinvuokraussopimuksella, joka tehdään uuden omistajan kanssa. Vuokrasopimukset Stockmannin vuokralaisten kanssa jatkuvat nykyisellä konseptilla.

Stockmann arvioi kaupan toteutuvan viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

”Olemme tyytyväisiä, että kiinteistölle löytyi vakaa ja luotettava kotimainen omistaja. Helsingin keskustan tavaratalo on ikoninen, ja sillä on erinomainen sijainti, mikä edesauttoi kiinteistön myyntiä”, sanoi Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen tiedotteessa.

Helsingin keskustan tavaratalon suunnittelija on arkkitehti Sigurd Frosterus ja sen vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 51 500 neliömetriä. Rakennus valmistui vuonna 1930 ja sitä on sen jälkeen laajennettu useamman kerran.

Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander sanoi kiinteistön sopivan hyvin Kevan sijoituskohteeksi.

”Stockmannin kiinteistö on uniikki ja korkeatasoinen kokonaisuus, jolla sijoituskohteena on hyvät tuotto- ja kehittämismahdollisuudet. Keskeisellä paikalla sijaitseva arvokas kohde on hyvä lisä Kevan kasvavaan kiinteistöportfolioon. Kevan sijoitusstrategian mukaista on tehdä pitkäaikaisia sijoituksia arvonsa säilyttäviin ja vakaata tuottoa tarjoaviin kohteisiin”, Kiander sanoi tiedotteessa.

Näinä aikoina tällaiset kohteet ovat eläkevakuuttajille arvossaan, hän totesi.

”Investointi tukee Kevan tavoitetta saada eläkevaroille vakaa ja riittävä reaalituotto. Suojautuminen inflaatioriskiltä on eläkevakuuttajalle tänä päivänä entistä tärkeämpää”, Kiander lisäsi.

Stockmann lyhentää velkojaan

Kiinteistökaupan myyntituloilla Stockmann maksaa takaisin sekä 342 miljoonan euron vakuudellisen saneerausvelan että riidattomat vakuudettomat 22 miljoonan euron saneerausvelat. Stockmannilla on myös ehdollista vakuudetonta saneerausvelkaa, enimmäismääräistä ja kiistanalaista, joiden osalta maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin.

Kevalla on kiinteistösalkussaan sekä asuntoja että toimitiloja yhteensä noin 130 kohteessa, kaikkiaan noin 970 000 neliömetrin verran. Kohteet sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa Suomessa. Suorien kiinteistösijoitusten markkina-arvo oli viime vuoden lopussa noin 2,9 miljardia euroa.

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön, Suomen Pankin ja uusien hyvinvointialueiden eläkeasioista. Sillä on vakuutettuna yhteensä 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 66,8 miljardia euroa.