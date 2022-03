Analyytikko: Venäjän talousromahduksen syvyyttä ei voi vielä ennustaa

Epäselvyyttä on esimerkiksi Venäjä-pakotteiden kohdistumisesta öljyn ja kaasun vientiin.

Helsinki

Ennennäkemättömän rajut talouspakotteet ovat ajaneet Venäjän talouden tyrmäyksen partaalle. Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto arvioi, että pakotteet koskettavat Venäjän taloutta hyvin laajasti, mutta romahduksen syvyyttä ei kuitenkaan voi vielä ennustaa.

”Epävarmuus on niin suurta, että on mahdotonta arvioida romahduksen mittakaavaa. Tässä on vielä niin paljon kysymyksiä auki”, Kuusisto sanoi STT:lle.

Päällimmäisin kysymys on venäläisen öljyn ja kaasun kohtelu. Kuusiston mukaan näyttää siltä, että energian osalta pakotteisiin on tehty poikkeus. Keski-Eurooppa on pitkälti riippuvainen venäläisestä kaasusta. Öljyä voidaan kuitenkin tuoda helposti muualtakin – hinnat toki nousevat.

”On kriittinen kysymys, jääkö pakotteiden voimaanastumisen jälkeen tilaa sille, että Venäjä pystyy käymään entiseen tapaan öljy- ja kaasukauppaa ja sitä kautta saamaan ulkomaisia tuloja”, Kuusisto sanoi.

Useat venäläiset pankit on suljettu pois Swift-järjestelmästä, jonka kautta hoidetaan maksuliikenne. Kuusisto ihmettelee, tehdäänkö Swiftiin jokin poikkeus energiatulojen osalta, jos energia jää pakotteiden ulkopuolelle.

”Jos Venäjä pystyy edelleen saamaan ulkomaisia tuloja kaasun ja öljyn viennistä, se voi pitää Venäjän taloutta pinnalla ainakin lähitulevaisuudessa.”

Öljy- ja kaasutulot on merkittävin osa Venäjän ulkomaanvaluuttamääräisistä tuloista. Öljy- ja kaasutulot ovat olennaisia myös valtion budjetin kannalta.

Keskuspankki halvaantunut

Kuusiston mukaan pakotteiden myötä Venäjän keskuspankki on halvaantunut eikä kykene puolustamaan ruplan kurssia. Yksityinen kulutus on myös romahtamassa.

”Inflaatio tulee kiihtymään, ja sillä tulee olemaan vaikutusta kuluttajien ostovoimaan ja yksityiseen kulutukseen”, hän sanoi.

Venäjän valtio tai pankit eivät ole mitenkään velkaisia, mutta ulkomaisten rahahanojen sulkeutuessa kasvaa riski maksukyvyttömyydestä. Riski on kasvanut myös talletuspaon myötä, kun venäläiset ovat tyhjentäneet pankkitilejään.