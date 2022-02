Peliyhtiö Supercell kasvoi huimaa vauhtia – pelaajamäärät, liikevaihto ja tulos kasvoivat

Hittipeli Clash of Clans seuraajineen on tuottanut kymmenessä vuodessa jo kymmenen miljardia.

Peliyhtiö Supercell kasvoi voimakkaasti viime vuonna. Liikevaihto kasvoi 46 prosenttia ja ylsi 1,89 miljardiin euroon. Käyttökate, eli liikevaihto vähennettynä toimintakuluilla, kasvoi 80 prosentilla ja oli 734 miljoonaa euroa.

Yhtiö ei julkaissut uusia pelejä viime vuoden aikana, mutta lisäsi uutta sisältöä viiteen jo olemassa olevaan peliinsä, joista tunnetuin on Clash of Clans. Kolme uutta peliä julkaistiin testausvaiheeseen.

Myös pelaajamäärä kasvoi, ja Supercellin peleillä oli noin 250 miljoonaa kuukausittaista pelaajaa ympäri maailman. Toimitusjohtaja Ilkka Paananen arvioi kasvun olleen noin kymmenen prosenttia.

Supercellin vanhimmat pelit, eli Clash of Clans ja Hay Day täyttävät kesällä jo kymmenen vuotta. Paananen huomautti, että ne ovat suomalaisiksi viihdetuotteiksi varsin ainutlaatuisia.

”Meillä on valtava määrä pelaajia jotka ovat pelanneet näitä kahta peliä jo vuosien ajan, parhaat vuosikymmenen ajan. Clash-pelisarja on myynyt yhteensä jo kymmenen miljardia euroa. Se on miksi tahansa kuluttajaviihdetuotteeksi globaalilla skaalalla tosi paljon, jos vertaa vaikkapa elokuviin”, Paananen sanoi.