Jos inflaation kiihtyminen pitkittyy, sen torjumiseksi on vain epämiellyttäviä keinoja.

Talous on taitteessa, josta tuskin seuraa mitään hyvää.

Poikkeuksellisen voimakas inflaatio johtaa pitkittyessään ihmisten köyhtymiseen tai pahimmillaan uuteen taantumaan, joka sekin heikentää elintasoa.

Inflaatio on kuin vieteriukko. Asiat ovat hyvin sen pysyessä maltillisena kannen alla. Kun kansi avautuu ja vieteriukko hyppää esille, ongelmat voivat alkaa kärjistyä nopeasti.

Ongelma ei ole kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio sinänsä vaan nimenomaan sen taloudelliset seuraukset. Mitään ongelmaa ei olisi, jos kaikkien tulot kasvaisivat aina yhtä paljon kuin inflaatiovauhti kiihtyy ja yritykset sekä kotitaloudet tietäisivät tämän ennalta.

Usein tulot kasvavat kuitenkin hitaammin kuin kuluttajahinnat kallistuvat. Tämän seurauksena ostovoima heikkenee: työstä maksetulla palkalla saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluja kuin aikaisemmin.

Inflaatio koskettaa sananmukaisesti kaikkia: kuluttajia, yrityksiä ja sijoittajia. Ripeä inflaatio on periaatteessa hyvästä velallisille mutta myrkkyä säästäjille eli sijoittajille.

”Raha- ja finanssipolitiikan kiristäminen on ainoa keino tappaa voimakkaasti kiihtynyt inflaatio. Keskuspankki nostaa korkoja, valtio vähentää julkisia menoja tai kiristää verotusta. Silloin tavaroiden ja palvelujen kysyntä heikkenee, mikä hidastaa talouskasvua ja voi aiheuttaa jopa taantuman”, sanoo Aalto-yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Pohjola.

Kuluttajahintojen muutoksen selvittäminen on suuri työ.

Euroalueella inflaatio lasketaan 700 tavarasta ja palvelusta. Joka kuukausi Euroopan unionin tilastokeskus Eurostat hankkii 1,8 miljoonaa hintatietoa yli 200 000 myyntipisteestä. Ne sijaitsevat 1 600 kaupungissa eri puolilla euroaluetta.

Jokaisessa eurovaltiossa hintatietojen hankinnasta vastaa kansallinen tilastoviranomainen.

Tietojen perustella Eurostat tuottaa kuukausittain yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin. Hintojen muutosta verrataan aina edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, jolloin saadaan selville vuosimuutos eli inflaatiovauhti.

Eri tuoteryhmien painoarvot kuluttajahintaindeksissä määritetään sen mukaan, miten suuri merkitys niillä on keskimäärin kotitalouksien rahankäytössä.

Hintojen muutosten mittaamisessa on kuitenkin myös epätarkkuuksia, koska on vaikea määritellä, milloin kallistuminen johtuu laadun paranemisesta eikä kysynnästä tai tarjonnasta. On siis mahdollista, että indeksi jonkin verran liioittelee hintojen kohoamista.

Tammikuussa inflaatiovauhti kiihtyi euroalueella 5,1 prosenttiin ja maailman suurimmassa kansantaloudessa Yhdysvalloissa 7,5 prosenttiin.

Inflaatio ei ole ollut koskaan aikaisemmin euroalueen historiassa yhtä voimakasta, ja Yhdysvalloissa se on ollut selvästi yli seitsemän prosenttia edellisen kerran helmikuussa 1982.

Keskeinen ero on se, että Yhdysvalloissa inflaatio on jo siirtynyt palkkoihin mutta euroalueella tästä ei ole merkkejä – ainakaan toistaiseksi.

Mistä inflaation kiihtyminen juuri nyt oikeastaan johtuu? Pääosin koronaviruspandemiasta, Pohjola sanoo.

Valtioiden hätärahoitusten takia ihmisten tulot säilyvät pandemian pahimmassa vaiheessa kohtalaisen hyvin ennallaan, mutta säästämisaste kasvoi, koska rajoitusten takia kulutusmahdollisuudet olivat rajallisia.

Toisin sanoen talouteen muodostui patoutunutta kysyntää. Kun patoja avattiin eli rajoituksia poistettiin, kysyntä alkoi kasvaa vuolaasti. Pian pandemian pahimman vaiheen jälkeen havaittiin uusi pulma: tarjonta ei pystynyt vastaamaan ryöpsähtäneeseen kysyntään. Se kiihdytti inflaatiota entisestään.

”Tavaroita ja palveluja myyvät pystyvät nostamaan hintojaan aika vapaasti pelkäämättä asiakkaiden kaikkoamista, koska taloudessa on niin paljon patoutunutta kysyntää. Kaiken järjen mukaan inflaation kiihtymisen pitäisi piakkoin hidastua, koska sen perimmäiset syyt ovat odottamattomassa ja lähes ainutkertaisessa korona­virus­pandemiassa”, Pohjola sanoo.

Häiriöt tarjonnassa johtuvat monista syistä. Elektroniikkateollisuudessa mikrosirujen valmistajat lykkäsivät investointejaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Kaksi vuotta sitten kukaan ei vielä tiennyt, kuinka pahaksi taantuma lopulta äityy, ja siksi investointeja keskeytettiin.

Lisäksi monilla toimialoilla tehtaita piti sulkea tilapäisesti tai tuotantoa oli supistettava tartuntojen ehkäisemiseksi. Sen takia raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden määrä varastoissa väheni eikä niitä ollut tarjolla riittävästi, kun kysyntä kasvoi.

Myös kysynnän rakenne muuttui. Pandemian pahimmassa vaiheessa palvelujen kysyntä romahti, koska rajoitusten takia palveluja ei voinut käyttää.

”Sen takia ihmiset alkoivat ostaa entistä enemmän tavaroita. Kun kuntosalille ei rajoitusten takia päässyt, monet hankkivat kuntolaitteita kotiin, jolloin niiden kysyntä kasvoi ennakoimattoman paljon”, Pohjola sanoo.

Hän uskoo kysynnän rakenteen muuttumisen olevan tilapäistä. Tämä puhuu sen puolesta, että poikkeuksellisen voimakas inflaatio hellittää, kun talous alkaa hiljalleen normaalistua.

”Mielestäni inflaation kiihtyminen johtuu pääasiassa tilapäisistä tekijöistä, ja siksi uskon sen olevan tilapäistä. Kun rajoituksia puretaan, kysynnän rakenne palautuu todennäköisesti ennalleen. Tosin osa ekonomisteista uskoo ripeän inflaation olevan pysyvämpää, koska heidän mielestään se johtuu etenkin elvyttävästä finanssipolitiikasta.”

Jos inflaatiota on kiihdyttänyt pääasiassa finanssipolitiikka, sitä pitäisi alkaa kiristää.

Finanssipolitiikka tarkoittaa julkisen talouden tulojen ja menojen säätelyä kokonaiskysyntään vaikuttamiseksi. Pandemian aikana valtiot ovat keventäneet finanssipolitiikkaa eli elvyttäneet. Silloin julkisen talouden menoja lisätään ja yleensä myös verotusta kevennetään taantuman loiventamiseksi.

”Toistaiseksi ei ole luotettavaa näyttöä, joka osoittaisi inflaation kiihtymisen olevan pitkäaikaista. On siis mahdollista, että uhkakuvat rahapolitiikan kiristämisen aiheuttamasta uudesta taantumasta eivät sittenkään toteudu, jos inflaation kiihtyminen johtuu tilapäisistä tekijöistä, joiden vaikutus alkaa hiljalleen hälvetä”, Pohjola sanoo.

Euroalueella yksi ilmiselvä tilapäinen syy inflaation kiihtymiseen on arvon­lisä­verotuksen keventäminen Saksassa. Se oli väliaikainen keino torjua pandemian taloudellisia vahinkoja ja alkoi hidastaa inflaatiota kesällä 2020.

Kevennys päättyi vuodenvaihteessa 2020–2021, minkä takia kuluttajahinnat alkoivat vaiheittain kallistua.

Vaikutus poistunee kuluvan vuoden alussa, koska hintojen muutosta verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Saksassa inflaatio oli tammikuussa 5,1 prosenttia.

Eurovaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Liettuassa inflaatiovauhti oli tammikuussa 12,2 prosenttia ja Virossa 11,7 prosenttia. Suomessa inflaatiovauhti oli 3,4 prosenttia. Sitä hitaampi vauhti oli ainoastaan Ranskassa, jossa kuluttajahinnat kallistuivat tammikuussa 3,3 prosenttia.

Hintavakaus on keskuspankkien ensisijainen tehtävä. Se tarkoittaa, että inflaation pitäisi olla euroalueella keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia ja Yhdysvalloissa kaksi prosenttia pitkän ajan kuluessa.

Euroalueella inflaatiovauhti oli Euroopan keskuspankin tavoitteen mukainen lähimenneisyydessä vuosina 2011–2012 ja vuonna 2018. Yhdysvalloissa keskuspankki joutui kiristämään rahapolitiikkaa vuosina 2015–2018 yhdeksän kertaa 0,25 prosenttiyksiköllä pitääkseen inflaation aisoissa.

”Yleensä keskuspankeissa ajatellaan, että ohjauskoron nostaminen vaikuttaa inflaatioon 1–2 vuoden kuluttua. Siksi oleellista onkin tarkastella, mitkä ovat inflaatio-odotukset 2–3 vuoden kuluttua. Keskuspankin on tarpeetonta reagoida sellaisiin tekijöihin, jotka ovat todennäköisesti tilapäisiä”, sanoo rahapolitiikkaan erikoistunut Helsingin yliopiston empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti.

Keskuspankit voivat rahapolitiikalla vaikuttaa pääasiassa kysyntään. Kun ne nostavat ohjauskorkoaan, pankeista ei saa enää lainaa yhtä edullisin ehdoin kuin ennen. Tämä vähentää yritysten investointeja ja kotitalouksien kulutusta, mikä johtaa talouskasvun ja inflaation hidastumiseen.

Jos keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa ennakoimattoman paljon inflaation torjumiseksi, se johtaa pahimmassa tapauksessa myös pörssiromahdukseen.

Ennakoidutkin rahapolitiikan kiristykset johtavat yleensä osakkeiden halpenemiseen, sillä korkotason kohotessa osakkeiden tulevaisuuden tuottojen nykyarvo pienenee, yritysten rahoituskustannukset kasvavat ja sijoittajien turvallisina pitämistä korkosijoituksista tulee entistä houkuttelevampia.

Keskuspankeissa on vuosikausia pidetty ohjenuorana taloustieteilijä John B. Taylorin vuonna 1993 kehittämää sääntöä. Sen mukaan keskuspankin pitäisi normaalioloissa nostaa ohjauskorkoa enemmän kuin inflaatio kiihtyy.

Jos inflaatio kiihtyy esimerkiksi yhden prosenttiyksikön verran, keskuspankin tulisi nostaa ohjauskorkoaan enemmän kuin yhden prosenttiyksikön. Jos tätä periaatetta ei noudateta, inflaation kiihtyminen kutistaa reaalikorkoa. Se puolestaan kannustaa vähentämään säästämistä eli lisäämään kulutusta sekä investointeja, jolloin kysyntä kasvaa ja inflaatio kiihtyy.

Reaalikorko on helppo ymmärtää esimerkin avulla. Jos Anna lainaa Maijalle vuodeksi 1 000 euroa ja Maija maksaa lainasta Annalle 1 100 euroa, nimelliskorko on kymmenen prosenttia.

Jos inflaatio on saman vuoden aikana viisi prosenttia, reaalikorko on viisi prosenttia. Sen takia Annan lainasta saama korkotulo on pienempi kuin jos inflaatio olisi ollut nolla prosenttia. Velkaa ottaneelle Maijalle viiden prosentin inflaatio on hyvä asia, koska se supistaa hänen lainansa reaaliarvoa.

”Yhdysvaltojen keskuspankki ja Euroopan keskuspankki ovat Taylorin säännön perusteella pahasti jäljessä ohjauskoron nostamisesta. Vaikka inflaatio hidastuisi selvästi, on lähes varmaa, että se ei kovin nopeasti palaudu alle kahteen prosenttiin”, Ripatti sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, että Taylorin säännössä ei ole otettu huomioon sellaista häiriötä, jonka koronaviruspandemia on aiheuttanut talouteen.

”Jos keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset irtoavat keskuspankkien kahden prosentin tavoitteesta, voidaan alkaa puhua epäonnistumisesta ja siitä, että keskuspankki on menettänyt uskottavuutensa hintavakauden ylläpitäjänä.”

Ripatti korostaa, että lähes kaikissa taloudellisissa sopimuksissa otetaan tavalla tai toisella huomioon inflaatio. Inflaation ollessa maltillista siihen ei tarvitse kiinnittää kovin paljon huomiota, mikä vahvistaa talouden ennustettavuutta.

Kun inflaatio on voimakasta, palkansaajat vaativat suurempia palkankorotuksia. Tämä johtaa yritysten työvoimakustannusten kasvuun, jolloin niiden pitää nostaa myymiensä tavaroiden ja palvelujen hintoja. Seurauksena on inflaation kiihtymistä vahvistava kierre.

”Jos yritykset uskovat hintojen nousevan tulevaisuudessa, niiden ei tarvitse pelätä asiakkaiden menettämistä. Kuluttajien ja yritysten odotukset siis ylläpitävät inflaatiota”, Pohjola sanoo.

Viestittämällä tulevista rahapoliittisista päätöksistään keskuspankit torjuvat nimenomaan inflaatio-odotuksia.

Vihjauksillaan ne sanovat jo ennen varsinaisia päätöksiä: tulemme puuttumaan inflaation kiihtymiseen, eikä inflaatio-odotuksia päästetä kohoamaan keskipitkällä aikavälillä.

Inflaatio-odotusten voimakas kohoaminen on vaarallista, koska odotukset yleensä myös toteuttavat itseään. Siksi niiden hillitseminen jälkeenpäin on viheliäisen vaikeaa.

Sijoittajat uskovat Yhdysvaltojen keskuspankin nostavan ohjauskorkoa tänä vuonna 4–7 kertaa maaliskuusta alkaen.

Euroopan keskuspankin markkinat arvioivat nostavan ohjauskorkoa syksyllä 0,25 prosenttiyksiköllä. Se olisi historiallinen päätös, sillä viimeksi keskuspankki nosti ohjauskorkoaan vuonna 2011.