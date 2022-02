Myrskyn silmässä oleva Spotify ilmoitti tuloksensa jääneen pakkaselle ja antoi heikkoja ennusteita

Loka-joulukuussa 39 miljoonaa euroa tappiota tehneen yhtiön osakkeiden arvo sukelsi jälkipörssissä.

Alkuvuoden osalta Spotify ennusti kuitenkin aiempaa alempia voittomarginaaleja sekä tilaajamäärien kasvun hidastumista. Yhtiö arvioi, että tammi–maaliskuussa alustalle saadaan vain kolme miljoonaa uutta premium-tilaaja, mikä on vähemmän kuin viime neljänneksillä.

New York

Myrskyn silmässä olevan musiikkipalvelu Spotifyn osakkeiden arvo sukelsi keskiviikkona yhtiön ilmoitettua pakkaselle jääneestä loka–joulukuun tuloksestaan ja kuluvalle vuosineljännekselle annetuista heikoista ennusteista.

Yhtiö kertoi tehneensä päättyneen neljänneksen aikana 39 miljoonaa euroa tappiota. Vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona tappiota tuli kuitenkin jopa 125 miljoonaa euroa.

Tulosjulkistuksen jälkimainingeissa yhtiön osakkeiden arvo sukelsi jälkipörssissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan arvo laski noin 10,9 prosenttia, mutta Bloomberg kertoo arvon pudonneen jopa 23 prosenttia.

Spotify ei antanut sijoittajakirjeessään erityistä syytä tappioille ja heikoille ennusteille. Sen sijaan yhtiö tähdensi, että koronapandemian vuoksi on tavallista suurempi todennäköisyys vaihteluille.

Talousuutistoimisto Bloomberg tähdentää, että Spotifyn tulos vuodelle 2021 ylitti analyytikoiden ennusteet. Palvelulla oli vuoden päätteeksi 406 miljoonaa käyttäjää, ja yhtiön liikevoitto oli ensimmäistä kertaa plussan puolella. Yhtiön mukaan edellisellä neljänneksellä kasvua siivittivät Intia, Indonesia ja Latinalainen Amerikka.

Loka–joulukuussa yhtiön kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien ja premium-tilaajien määrät myös kasvoivat linjassa aiempien ennusteiden kanssa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 2,7 miljardiin euroon.

Rogan-kohun vaikutukset vielä hämärän peitossa

Yhtiö ei kertonut, millainen vaikutus Joe Roganin podcastin ympärillä viime aikoina velloneella kohulla on tähän mennessä ollut yhtiön liiketoimintaan. Muun muassa muusikkolegendat Neil Young ja Joni Mitchell ilmoittivat vetävänsä kappaleensa palvelusta Roganin vuoksi.

Lue lisää: Käynnistikö Neil Young ketjureaktion? Myös laulaja-lauluntekijä Joni Mitchell ilmoitti poistavansa tuotantonsa Spotifysta

Muusikot perustelivat päätöstään sillä, kuinka Spotifyn yksinoikeudella julkaisemassa Joe Roganin podcastissa on esitetty koronapandemiasta ja -rokotteista valheellista tietoa.

54-vuotiaalla Roganilla on Spotifyn kanssa monivuotinen sopimus, jonka on arvioitu olevan ainakin noin 90 miljoonan euron arvoinen. Rogan on ohjelmassaan esimerkiksi kehottanut nuoria välttämään koronarokotusta ja suositellut loislääke ivermektiinin käyttämistä koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitamisessa.

Kiistan ytimessä olevia koronaväittämiä Spotify on rajoittamassa vaarallista sisältöä koskevilla säännöillä. Vastedes Spotifysta on tarkoitus estää muun muassa väitteet, joiden mukaan aids, covid-19, syöpä tai muut vakavat henkeä uhkaavat sairaudet olisivat huijausta.

Lue lisää: Spotify lisää muusikoiden kritiikin vuoksi sisältövaroituksen kaikkiin korona-aiheisiin podcasteihin – Yhtiön pörssiarvosta suli hetkessä 2 miljardia dollaria

Yhtiön toimitusjohtaja Daniel Ek on sanonut, että vielä on liian aikaista arvioida, millainen vaikutus Rogan-kohulla on yhtiön toimintaan.

Alkuvuoden osalta Spotify ennusti kuitenkin aiempaa alempia voittomarginaaleja sekä tilaajamäärien kasvun hidastumista. Yhtiö arvioi, että tammi–maaliskuussa alustalle saadaan vain kolme miljoonaa uutta premium-tilaaja, mikä on vähemmän kuin viime neljänneksillä.