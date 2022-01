Tukholma

Kiinalainen teknologiayhtiö Huawei ilmoitti sunnuntaina panneensa alulle välimiesmenettelyn Ruotsia vastaan. Yhtiö kertoi tehneensä aloitteen menettelyn aloittamiseksi Maailmanpankin Kansainvälisen investointiriitojen sovittelulaitoksen (ICSID) kautta.

Huawein uutistoimisto AFP:lle toimittaman lausunnon mukaan Ruotsin viranomaisten päätös estää Huawein osallistuminen 5g-verkon laajentamiseen on merkittävästi haitannut Huawein investointeja Ruotsissa ja rikkoo Ruotsin kansainvälisiä velvoitteita.

Huawei ei lausunnossaan tarkentanut korvausvaateitaan.

Ruotsi on Britannian jälkeen toinen Euroopan maa ja ensimmäinen EU-maa, joka on selkeästi kieltänyt verkko-operaattoreita käyttämästä Huawein laitteita 5g-verkon infrastruktuurin rakentamisessa. Ruotsi on myös määrännyt Huawein poistamaan jo asennettuja laitteita vuoden 2025 alkuun mennessä.