Omikronmuunnoksen talousvaikutusten odotetaan jäävän lyhytaikaisiksi.

Suomen talouden kasvu jatkuu nopeana tänä vuonna, vaikka koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämisen tuomat rajoitukset, sairauspoissaolot ja karanteenit häiritsevät taloutta alkuvuonna, kertoo Nordean talousennuste. Nordean ekonomistit arvioivat Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna aiemman ennusteen mukaisesti kolme prosenttia.

Suomen bruttokansantuote on saavuttamassa koronapandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen kasvu-uran, jota vuonna 2019 lähivuosille ennustettiin.

Kiihkeän asuntorakentamisen ennakoidaan hillitsevän asuntojen hintoja tänä vuonna. Suomessa on rakenteilla ennätysmäärä uusia asuntoja. Viimeisen vuoden aikana on aloitettu 48 000 asunnon rakentaminen, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

”Toisaalta korkojen nousun läheneminen vaikuttaa ihmisten lainanottopäätöksiin”, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen tiedotustilaisuudessa.

Ennusteen mukaan teollisuuden ja rakentamisen vahva tilauskanta sekä investointien käynnistyminen kannattelevat talouden kasvua. Myös palvelukulutuksen kasvu tukee taloutta keväästä lähtien.

Kostiaisen mukaan teollisuudessa on paljon investointitarpeita. Suurimpia kasvun esteitä ovat edelleen työvoima- ja komponenttipula.

Suomesta sähköomavarainen

Suomesta on tulossa lähivuosina sähkön suhteen omavarainen Olkiluodon uuden ydinreaktorin sekä mittavien tuulivoimainvestointien ansiosta.

”Tuulivoiman kapasiteetti tuplaantuu seuraavan parin kolmen vuoden aikana, hankkeita on jo niin paljon liikkeellä”, Kostiainen kertoo.

Toisaalta sähkönkulutuksen kasvu voi muuttaa tilanteen.

Analyysin mukaan sähkön hinta pysyy uusien investointien ansiosta jatkossakin eurooppalaisen keskitason alapuolella, mutta sähkön hinnan heilahteluun on edelleen syytä varautua.

Viime aikoina nousseet sähkönhinnat eivät ole Suomessa vielä siirtyneet täysimääräisesti kuluttajahintoihin. Sähkönhinnan nousu valuu kuluttajahintoihin myöhemmin, kun aloitetaan uusia sopimuksia.

”Pikkuhiljaa kun sopimuksia uusitaan, niin uudet sopimukset ovat kalliimpia kuin aikaisemmin”, Kostiainen sanoo.

Työllisyys kasvanut hitaammin Uudellamaalla

Työllisyyden kohennuttua nopeasti alueellinen kehitys on ollut Nordean mukaan yllättävää. Työttömien ja lomautettujen määrä on laskenut nopeasti vaikkapa Kainuussa ja Etelä-Savossa, kun taas Uudellamaalla työttömien ja lomautettujen määrä on edelleen yli 25 prosenttia korkeammalla kuin joulukuussa 2019. Kostiainen selittää tätä sillä, että Uudellamaalla palvelusektorin työpaikkojen ja esimerkiksi turismin osuus on suuri.

Yleisnäkymä Suomen taloudessa on tällä hetkellä hyvä, vaikka riskejä on olemassa. Ensi vuonna kasvun ennakoidaan hidastuvan kahteen prosenttiin talouden elpymisvaiheen päättyessä.