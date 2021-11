Hinta on nyt noin viisinkertainen verrattuna viime talven paukkupakkasiin. Pörssisähköä ostavalle sähkölämmittäjälle se tarkoittaa useiden satojen eurojen lisälaskua kuukaudessa.

Energiamarkkinoiden tilanne on nyt niin poikkeuksellinen, että sähkön hinta on ponkaissut jo marraskuun pikkupakkasista ennätyslukemiin.

Maanantaina sähkö maksaa illansuun tunteina yli 400 euroa megawattitunnilta, vaikka lämpömittari ei näytä Etelä-Suomessa kuin muutamaa pakkasastetta.

Maanantain veroton keskihintakin oli 264 euroa megawattitunnilta eli noin viisinkertainen verrattuna viime talven hintoihin, vaikka silloin koettiin Etelä-Suomessakin kovia pakkasia.

Tätä korkeampia hintoja on koettu energiamarkkinoiden asiantuntijoiden mukaan vain noin kymmenen vuotta sitten hyvin poikkeuksellisissa oloissa, kun Suomessa jouduttiin käyttämään talven huippukulutustilanteessa reservivoimaloita.

”Silloin hinta kävi hetkellisesti jopa 1 400 eurossa megawattitunnilta. Silloin jouduimme aktivoimaan tehoreserviä kovilla pakkasilla”, johtaja Antti Paananen energiavirastosta sanoo.

Nyt ei olla huippukulutustilanteessa, eikä äärimmäisissä sääoloissa, vaan aivan tavallisessa marraskuun säässä. Asiantuntijoiden mukaan Suomi onkin tässä tilanteessa Keski-Euroopan energiakriisin sijaiskärsijä.

Euroopassa sähköä tehdään paljon maakaasulla, jonka hinta on noussut. Myös päästöoikeuksien hinnat ovat ennätyskorkealla.

Markkinoilla sähkön hinta muodostuu käytännössä aina viimeisen eli kalleimman käyttöön otettavan voimalakapasiteetin mukaan.

Tällä hetkellä se tarkoittaa Keski-Euroopan maakaasuvoimaloita, joiden pitää ostaa hiilidioksidipäästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia.

Näin siis Keski-Euroopan fossiilisen tuotannon hinta nostaa Suomenkin hintaa, vaikka meillä 85 prosenttia sähköntuotannosta on päästötöntä.

”Sähkön siirtoyhteyksiä on rakennettu Keski-Eurooppaan ja Norjasta Britanniaankin niin paljon, että meidän hinta seuraa aika pitkälle Keski-Euroopan hintaa”, sähkön myyntiyhtiö Oomin sähkökauppapäällikkö Marko Rinta-Korhonen sanoo.

Osin tilanne johtuu myös kuivasta kesästä, mikä tarkoittaa, että Norjan vesivarastoissa oli syksyn tullen tavallista vähemmän vettä. Lokakuun sateet kuitenkin korjasivat Paanasen mukaan tätä tilannetta. Silti sähkö on poikkeuksellisen kallista.

Sähkön pörssihinta vaikuttaa kuluttajan sähkön hintaan suoraan, jos hän ostaa pörssisähköä. Silloin sähköstä maksetaan tunneittain todellisen kulutuksen ja pörssin tuntihinnan mukaan.

Sähköllä omakotitalon lämmittävälle pörssisähkön ostajalle nykyiset hinnat tarkoittavat useiden satojen eurojen lisälaskua kuukaudessa verrattuna viime talveen. Sähkön seitsemän vuorokauden verollinen keskihinta oli maanantaina 20 senttiä kilowattitunnilta.

Se tarkoittaisi 2 500 kilowattitunnin kuukausikulutuksella 675 euron sähköenergialaskua kuukaudessa, mikä on noin 400–500 euroa enemmän kuin viime talven hinnoilla.

Energian lisäksi sähkönkäyttäjä maksaa sähkön siirrosta, mutta siirron hinta on kiinteä.

” ”Määräaikaistenkin sopimusten hinnat ovat toki nousseet.”

Paanasen mukaan pörssisähkösopimuksella sähkönsä hankki vuoden 2020 lopussa kahdeksan prosenttia asiakkaista. Osuus on todennäköisesti kuitenkin vähentynyt tämän vuoden aikana.

Oomin Rinta-Korhosen mukaan heidän asiakkaillaan osuus on tällä hetkellä vain muutamia prosentteja. Moni on syksyn kuluessa vaihtanut kiinteähintaiseen sopimukseen, kun hintoihin liittyvä epävarmuus on kasvanut.

”Määräaikaistenkin sopimusten hinnat ovat toki nousseet. Suurimmillaan hinnan nousu voi olla kymmeniä prosentteja, mutta se riippuu siitä, milloin edellinen sopimus on solmittu”, Rinta-Korhonen sanoo.

Esimerkiksi vuosi sitten määräaikaisia sopimuksia sai varsin edullisilla hinnoilla. Yhtiöt hinnoittelevat sopimukset sähkömarkkinoiden johdannaishintojen mukaan.

Yleisen nousulinjan lisäksi sähkömarkkinoilla on nähty tänä syksynä poikkeuksellisen suurta heilahtelua. Runsas viikko sitten pörssihinta painui yön tunteina hyvin lähelle nollaa.

Hinta vaihtelee jo voimakkaasti esimerkiksi tuulisuuden mukaan, koska tuulivoimaa on Suomessakin paljon. Rinta-Korhosen mukaan hintaa painaa ajoittain myös Ruotsin sisäisten siirtoyhteyksien rajoitukset.

Suomen markkinaan tulee vaikuttamaan merkittävästi Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen yksikön valmistuminen ja kytkeminen markkinoille ensi kesäkuussa, jos lisäviiveitä ei enää tule.

”Se ainakin tasapainottaa Suomen tilannetta. Meidän aluehinta on ollut tyypillisesti pohjoismaista systeemihintaa korkeampi. Olkiluodon valmistumisen jälkeen se saattaa laskea jopa systeemihinnan alapuolelle”, Rinta-Korhonen sanoo.