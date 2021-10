Olkiluodon uutta ydinvoimalayksikköä on rakennettu jo 16 vuotta, ja viime aikoinakin on ilmoitettu uusista viivytyksistä. Kaikesta huolimatta Olkiluoto 3:n käynnistäminen on viimein lähellä. Satakunnan Kansa kysyi, mikä Olkiluoto 3:n tilanne nyt on ja miten sen valmistuminen vaikuttaa sähkön hintaan.

Milloin Olkiluoto 3 lopulta käynnistyy?