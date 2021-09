Soppa Uros-yhtiön ympärillä sakenee – Tampereen uuden areenan toimitusjohtaja Marko Hurme: ”tässä on mennyt puurot ja vellit sekaisin”

Tampereen Uros-areenan pääsponsori vaihtoi yllättäen toimitusjohtajaa. Uros-yhtiön hallitus on ollut vajaamiehinen jo yhdeksän kuukauden ajan. Jättivoittojen takaa paljastui lähes tyhjä kassa. Uros-yhtiö ei ole toimittanut tarkastettuja tilinpäätöksiä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen toistuvista pyynnöistä huolimatta.

Tilaajille

Tampere

Tampereen Uros-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme, mitä ajattelet kohusta?

”Tässä on monilla mennyt puurot ja vellit sekaisin yhtiöiden osalta. Toivon ensinnäkin, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että on kyseessä kaksi täysin eri yhtiötä, kaksilla täysin eri omistajilla. Ja sen, että kyse on markkinointisopimuksesta.”