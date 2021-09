Tavoitteena on kasvattaa yritys miljoonien liikevaihtoon.

Krista Huhtala-Jenks, Linda Huhtala ja Kati Huhtala pyrkivät kasvattamaan yritystään vauhdilla. Kuva on huhtikuulta 2020.

Porilaisten Huhtalan sisarusten Katin, Kristan ja Lindan kauneusalan yritys MAJ on hankkinut taakseen joukon kotimaisia ammattisijoittajia. Vuonna 2019 aloittanut yritys toimi aluksi vain sisaruskolmikon omalla rahoituksella.

Toimitusjohtaja Krista Huhtala-Jenks on tyytyväinen hyvin sujuneesta rahoituskierroksesta.

– Haettiin osaamista ja ulkopuolista rahoitusta, että saadaan kasvuun vauhtia, koska tavoitteet ovat aika korkealla.

Yrityksen liikeideana on tuoda kauneus- ja hyvinvointipalvelut asiakkaan luokse, mikä on sopinut hyvin korona-ajan trendeihin. Keskeisistä asiakasryhmistä Huhtala-Jenks mainitsee esimerkiksi ruuhkavuosiaan elävät.

– Palvelu voidaan tarjota vaikka työpäivän lomassa. Ei tarvitse lähteä etätyöpöydän äärestä mihinkään.

Lisäksi on asiakkaita, joilla on vaikeuksia päästä palveluiden luokse. Liikeidea lähti alun perin sisarusten tarpeesta saada omalle mummulle jalkahoitaja palvelutaloon.

Vielä vuosi sitten yritys toimi pitkälti kolmen perustajansa voimin, mutta tiimi on kasvanut seitsemään. MAJ toimii pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Yrityksen kotipaikka on Tampere. Aikeena on laajentaa palvelua muihin suuriin kaupunkeihin, ensiksi Turkuun.

Pyrkimyksenä on myös lähteä kansainvälisille markkinoille. Rahoittajina mukaan tulleet sarjayrittäjät, kuten Ilkka Kaikuvuo ja Petra Erätuli-Kola ovat vieneet yrityksiään kansainvälisille markkinoille. Sijoittajista MAJ tuo nimeltä esiin myös Anders von Bonsdorffin.

Yritys MAJ works ei julkista keräämäänsä rahasummaa, mutta Huhtala-Jenks kehuu, että se on siemenrahoitukseksi merkittävä summa. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihto useisiin miljooniin euroihin lähivuosina. Siihen on vielä matkaa, sillä viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 37 000 euroa.

Parturi-kampaajat, jalkahoitajat, kosmetologit ja meikkaajat toimivat itsenäisinä yrittäjinä, joille MAJ tarjoaa ajanvarausjärjestelmän, maksupalvelut, asiakashankinnan ja liikkuvaan työhön suunnitellut välineet. Palveluntarjoajat maksavat yritykselle 19 prosentin välityspalkkion vain toteutuneista töistä.

