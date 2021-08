Öljyn hinnan laskua on edeltänyt pitkä nousu koronakriisin pohjalta.

Öljyn hinta vajosi neljä prosenttia, kun huolet Kiinan rajoitustoimista lisääntyivät ja Kansainvälinen ilmastopaneeli julkisti osan uudesta raportistaan.

WTI-raakaöljyn hinta putosi uutisten myötä yli neljä prosenttia ja laski noin 65 dollariin barrelilta eli alimmilleen toukokuun jälkeen. Hinnat laskivat jo viime viikolla seitsemän prosenttia.

Öljyllä on takanaan pitkä nousu sen jälkeen kun pandemian alkaminen viime vuonna romahdutti sen arvon.

Sijoittajien huolena on nyt, että etenkin Kiinan koronavirustapausten nousu voi hidastaa maailman talouskasvua ja sitä kautta polttoaineen kysyntää.

– Huolet maailman öljykysynnän rapautumisesta ovat palanneet pöydälle, kun deltavariantin tartuntamäärät ovat kiihtyneet, sanoi RBC-pankin analyytikko Gordon Ramsey Reutersin mukaan.

Kiina on maailman toiseksi suurin öljyn kuluttaja, ja se on ottanut jo käyttöön uusia rajoitustoimia tartuntojen lisääntymisen takia. Jo 144 Kiinan alueella on otettu käyttöön julkisen liikenteen ja taksiliikenteen rajoituksia. Myös lentoja on peruttu.

Öljyn hintaa on painanut myös dollarin vahvistuminen. Kallis dollari tekee öljystä kalliimpaa muiden valuutta-alueiden ostajille.

Dollaria ovat vahvistaneet odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin kiristyvästä rahapolitiikasta. Viime viikolla julkaistut työllisyysluvut olivat odotettua parempia, mikä lisäsi huolta inflaation kiihtymisestä.

Kansainvälisen ilmastopaneelin odotettu raportti julkaistiin maanantaina, ja se selkeytti kuvaa siitä, että ilmastonmuutos on kokonaan ihmisen toimien aiheuttamaa. Raportin julkaistusta on vaikea vetää suoraa yhteyttä öljyn hinnan laskuun, mutta ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtävät toimet vaikuttavat eri energiamuotojen kysyntään ja sitä kautta hintaan.

– Tämän raportin täytyy soittaa kuolinkelloja hiilelle ja fossiilisille polttoaineille ennen kuin ne tuhoavat planeettamme, sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres raportista AFP:n mukaan.