Uusi poikittaisyhteys Raumalta Kotkaan sekä jatkeeksi Irlanti–Ruotsi -liikenneväylälle.

Rauma esittää, että valtatie 12 liitettäisiin kansainväliseen E -tieverkostoon. Kaupunginhallitus on lähettänyt hakemuksen liikenne- ja viestintäministeriölle.

Rauma

Rauman kaupunginhallitus on tehnyt liikenne- ja viestintäministeriölle virallisen esityksen kansainvälisen E-liikenneväyläverkoston laajentamisesta uudella poikittaisyhteydellä Suomen alueella.

Ehdotuksena on, että Pohjois-Irlannista alkavaa, ja Skotlannin, Norjan ja Ruotsin kautta kulkevaa E16 -liikenneväylää jatkettaisiin niin, että valtatieyhteys perustettaisiin Raumalta Tampereen, Lahden ja Kouvolan kautta Kotkaan.

Ideana on nostaa valtatie 12 sekä osuudet valtateiltä 3, 9 ja 15 kansainväliseen väyläverkostoon. E -tiestatuksella toivotaan avautuvan mahdollisuus esimerkiksi Euroopan unionin väylärahoitukseen ja muihin talouden kehitysohjelmiin.

Rauma on toiminut veturina E16 -väylähankkeen valmistelussa Ruotsista tulleen aloitteen pohjalta. Ruotsissa toimii yhdeksän E16-tien varren kunnan yhteistyöryhmä. Siihen kuuluu yhtenä Gävle, joka on Rauman ystävyyskaupunki. Gävle on E16 -väylän itäinen päätepiste.

Esitykseen tarttunut Rauma on tehnyt väylähankkeesta esiselvityksen. Rauma on esittänyt osallistumispyynnön E16-tiehankkeeseen Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntaliitoille sekä Tampereen, Lahden, Kouvolan ja Kotkan kaupungeille.