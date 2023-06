Meriteollisuuspuiston investoinneille ja Sinkokadun yritystalon lainarahoitukselle yhteensä 11,5 miljoonan euron lainatakaukset.

Rauman meriteollisuuspuiston monitoimihalli saa täydennysvarustukseksi valmiiden alusten ja raskaiden laivalohkojen vesillelaskulaiturin. Investoinnin kustannusarvio on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Rauma

Kaupunginvaltuusto saa Raumalla käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi merkittävät lainatakaukset kaupunkikonsernin tytäryhtiöille.

Kaupunginhallitus esittää kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämistä Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle ja Kiinteistö Oy Rauman Sinkokatu 11:n lainarahoituksille. Pitkäaikaisten lainojen takausten yhteissumma on runsaat 11 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) kertoo kaupunginhallituksen esityksen olevan yksimielinen.

Meriteollisuuspuistoa ja telakka-alueen toimintaa ylläpitävä Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy on investoimassa teollisuusalueen yhteiseen väestösuojaa noin kaksi miljoonaa euroa sekä telakan vesillelaskulaiturin rakentamiseen noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Vesillelaskulaituri palvelee ensisijaisesti telakan uuden laivanrakennushallin toimintaa. Uusi laiturivarustus tarvitaan ensivaiheessa merivoimien Rauma Marine Constructions Oy:ltä (RMC) tilaamien monitoimikorvettien vesillelaskuun.

Sota-alusten rakentamisen ja varusteluun varta vasten rakennettu monitoimihalli on erillisen kiinteistöyhtiön omistuksessa ja yhtiön enemmistöosakkaana on Rauman kaupunki. Vähemmistöosakkaana oleva RMC on vuokrannut hallin käyttöönsä.

Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle kaupunginhallitus esittää myönnettäväksi omavelkaisen takauksen yhteensä kahdeksan miljoonan euron lainaosuuksille ja maksimissaan 15 vuoden laina-ajalle.

Kiinteistö Oy Rauman Sinkokatu 11 on Rauman kaupungin 80 prosenttisesti omistama. Yhtiö omistaa Kaivopuistossa toimistotalon, jossa on noin 4 300 neliömetriä vuokrattavia toimisto- ja yritystiloja.

Kiinteistöyhtiö on hakenut kaupungin omavelkaista takausta rakennusaikaisen lainarahoituksen uudelleen järjestelyyn ja toimitilojen korjausinvestointien rahoitukselle. Esityksenä on valtuustolle, että takaus myönnettäisiin yhteensä 3,52 miljoonan euron lainaosuudelle.

Kiinteistöyhtiö on järjestelemässä yhteensä noin 4,4 miljoonalla euron lainarahoitusta, josta investointeihin käytettäisiin 450 000 euroa.