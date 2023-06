”Vasarahinta” rakennuskaunottaresta saattaa olla monille yllätys.

Tilaajille

Näyttävä rakennus on yli satavuotias. Kauppaan kuulu myös maakellari.

Pori

1900-luvun alussa valmistuneen kaksikerroksisen Lavian entisen kunnantalon nettihuutokauppa on päättynyt.

Vanha kunnantalo siirtyi Porin kaupungin omistukseen Lavian kuntaliitoksen yhteydessä. Vuonna 2016 se muutettiin päiväkotikäyttöön. Päiväkotitoiminta on sittemmin siirtynyt Lavian Monitoimitilaan, ja vanha päiväkotirakennus on jäänyt kaupungille tarpeettomaksi. Puurakennus on toiminut aiemmin myös huvilana ja apteekkina.