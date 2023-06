Vikatilanne jatkui tunteja lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Rauma

Sähköt olivat Raumalla poikki pahimmillaan noin 3 400 asiakkaalta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Vika saatiin rajattua nopeasti pienemmälle alueelle, mutta kaikkiaan vian selvittelyssä kesti pitkään. Vikatilanne alkoi kello 0.13 ja päättyi varhain sunnuntaiaamuna kello 5.30.

Rauma Energia Sähköverkko Oy:n verkkojohtaja Marko Silokoski kertoo, että vika säteili laajalle alueelle ja vian lähteen etsintä oli haastavaa. Lopulta vikakohtakin paikantui.

”Keskijännitekaapeli oli hajonnut asiakkaan verkossa”, Silokoski sanoo.

Silokoski ei katsonut tarpeelliseksi nimetä asiakasta, mutta kyse on teollisen mittakaavan toimijasta, jolla on oma muuntamo. Sitä Silokoski ei sunnuntaina osannut sanoa, miksi maakaapeli on rikkoutunut.

”Ehkä vanhuuttaan. En oikein jaksa uskoa, että syynä olisi ollut kaivinkonekaan sunnuntaina yöllä."

Sähkönjakelun häiriöitä esiintyi yöllä Kuuskajaskarissa, Kylmäpihlajassa, telakan alueella, Kappelinluhdassa, Meriraumassa ja Haapasaaressa. Suurimmalle osalle vika-alueen asiakkaista häiriö esiintyi muutamina 1–15 minuutin katkoina yön aikana.

Rauma Energia Sähköverkko kertoi vikatilanteesta tiedotteessa sunnuntaina iltapäivällä ja pahoitteli häiriöstä aiheutunutta haittaa.

Uutista päivitetty 11.6. kello 17.49: Lisätty Marko Silokosken tiedot asiasta.