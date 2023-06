Katso kuvat: Kankaanpää Custom Show kuului ja näkyi Jämillä

Pilvetön taivas ja hyvin yleisöä. Näistä sekä suuresta määrästä erilaista kuljetuskalustoa oli rakennettu lauantainen kokoperheen ilmaistapahtuma, Kankaanpää Custom Show.

Pääosassa olleiden ajoneuvojen kiillotetun kuoren alta löytyy myös paljon hyviä käytänteitä, eikä tapahtuma ole pelkkää pintaa. Kuljetusliikkeille kokoontuminen luo vertaisuutta sekä kannustaa työntekijöitä.

Kankaanpää Custom Show Jämillä kiinnosti yleisöä.

”Yhteisöllisyys ja työn hyvät puolet tulevat täällä esiin”, toteavat ensimmäistä kertaa mukana olleet Marko ja Mikko Hartikainen.

Isä ja poika Hartikainen työskentelevät parkanolaisella Kuljetusliike Sami Koskisella.

”Kun auto on samaan aikaan olohuone sekä makuuhuone, on mukavaa jos se on siisti ja mieleinen. Tämä tapahtuma on yksi syy pitää auto kiinnostavana, tänne tavoitellaan huippukuntoa ja työnantajakin on tavoitteessa mukana”, kertoi Mikko Hartikainen.

Ensi kertaa mukana Jämillä, Kuljetusliike Sami Koskiselta Marko (vas.) ja Mikko Hartikainen

Tapahtuman suurinta antia olivat raskaan kaluston ajoneuvot, näissä sarjoina muun muassa hinauskalusto, puuautot, nostalgia ja veteraaniautot sekä säiliöautot.

Autoja oli esillä laajalla ikähaarukalla, alkaen vuodesta 1935 aina kuluvaan vuoteen saakka. Tapahtuman juonsi aikaisempien vuosien tapaan Janna- Stina Kalliojärvi.

Nähtävillä oli monenlaisia menopelejä:

Sora-autot, 2023, Scania R770 8x4, Leustun Kaivu.

Puoliperävaunun vetoautot, 2021, Scania R580, Björk Transport Ab.

Hinausautot, 2022, Ford f550, Erihinaus.

Hinausautot, 2008, Scania R500, Erihinaus.

Puuautot, 2000, Sisu, E14, BR Holmbergtransport Ab.

Säiliöautot, 2021, Scania R540, Kuljetus Auvinen.

Puoliperävaunun vetoautot, 2020, MAN TGX, Ripe Trnas

Tuning-autot, 1994, Toyota “joker”, 06samppa.

Tuning autot, 2014, Ford Smax, Henriikka Veneskoski.

Jenkkiautot, 1935, Ford Tudor, Pasi Savia.

Nostalgia/ veteraaniautot, 2002, Scania T-164 6x2 5300, Kauppilan Autohajottamo Oy.

Nostalgia /veteraaniautot, 1966, Volvo Duett, Kauko Virtanen.