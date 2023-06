Kokemäki-päivässä sammutettiin tulipaloja ja jonotettiin kirkontorniin.

Kokemäki

Ensimmäistä kertaa vietettävä Kokemäki-päivä saa vauhdikkaan aloituksen, kun Tuohitorin rompetori houkuttaa aamusta lähtien vanhan tavaran ystäviä entiselle Viinikan piha-alueelle.

Tarja Haapanen kävelee myyntikojujen keskellä vanha, sähköistetty karttapallo kainalossaan. Kysymällä selviää, ettei ostos ole hänen, vaan tyttären – ja varsinainen mieliteko palloa kohtaan on tyttären pojalla, Lukas Hurrilla. Poika ei osaa yhtäkkiä perustella ostosta, mutta ajatus kirkastuu, kun äiti Anni Haapanen-Hurri kysyy, voiko pallosta katsoa, minne he ovat menossa syksyllä. Kreetan sijaintia pallosta on tutkittu – ja tutkitaan varmaan vielä moneen kertaan ennen syksyä. Karttapallo ei rasita liiaksi päiväbudjettia, sen sai ostaa kahdella eurolla.