Vanhaan Rauman viemäriverkostoon ja myös maan päälle automaattiloukkuja pyydystämään siimahäntiä.

Rauman kaupunki aloittaa rottien torjunnan keskustan alueella kesäkuun alussa. Edellisen kerran rottaloukkuja käytettiin kesästä 2021 vuoden 2023 helmikuuhun. Loukutusta päätettiin jatkaa uusien rottahavaintojen ja asukkaiden yhteydenottojen vuoksi.

Vanhan Rauman alueen viemäriverkkoon asennetaan neljä automaattista loukkua. Lisäksi maan päälle sijoitetaan toiset neljä automaattista loukkua.

Viemäriverkkoon asennettu laite havaitsee rotan liike- ja infrapuna-antureilla ja tappaa sen mekaanisesti, minkä jälkeen kuollut rotta huuhtoutuu pois viemäriveden mukana.

"Maanpäällisillä monisaalisloukuilla ennaltaehkäistään kesän aikaista liikehdintää sekä torjutaan reviirillä liikkuvat yksilöt pois. Loukut toimivat torjunta-aineettomasti ja ympäristöystävällisesti”, kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila sanoo kaupungin tiedotteessa.

Rottien torjunnan yhteydessä on havaittu, että viemäreihin lasketaan Raumallakin edelleen rotan ravinnoksi kelpaavia ruoantähteitä. Jokainen kaupunkilainen voi vaikuttaa rottien elinmahdollisuuksiin välttämällä ruoantähteiden, rasvan ja kaiken muun ravinnoksi kelpaavan aineksen päästämistä viemäriverkostoon.

Rottien torjunnassa on tärkeää huolehtia siitä, että jäte- ja kompostiastiat ovat tiiviitä. Tiiviys on hyvä tarkistaa jokaisen tyhjennyksen jälkeen. Jos jäteastiassa on pesutulppa pohjassa, tulisi varmistaa, että se on paikoillaan.

"Kaupunkialueella on havaittu rottien käyttävän syksyisin ravinnokseen pudonneita omenoita, joten ne kannattaa aina kerätä pois rottien ulottuvilta. Samalla ehkäistään omenan muumiotaudin ja omenaruven leviämistä. Lintujen ruokinta on syytä aloittaa vasta, kun maa on jäätynyt tai peittynyt lumeen. Ruokinta pitää hoitaa siten, ettei ruokintapaikasta muodostu myös jyrsijöiden ravinnonlähdettä”, Aerila sanoo.

Torjuntatoimien jatkosta päätetään, kun joulukuun raportti valmistuu. Jyrsijöiden torjunnassa tärkeintä ovat ennalta ehkäisevät toimenpiteet, erityisesti jyrsijöiden ravinnon saannin vähentäminen