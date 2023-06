Poliisi epäilee, että murtautuja on saapunut kultasepänliikkeelle polkupyörällä.

Eura

Lounais-Suomen poliisi pyytää yhä havaintoja Euran kultasepänliikkeeseen perjantaina 26. toukokuuta kohdistuneesta murrosta. Erityisesti kaivataan havaintoja koruliikkeen läheisyydessä tapahtumayönä liikkuneesta pyöräilijästä ja pakettiautosta. Poliisi julkaisee uusia valvontakamerakuvia tapauksesta.

Tapauksen esitutkinnassa on täsmentynyt, että koruliikkeeseen on murtauduttu perjantaina ajanjaksolla 0.25–4.50. Anastetun omaisuuden arvo on esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella huomattavan suuri.

Poliisi epäilee, että epäilty tekijä on saapunut Satakunnankatu 22:ssa sijaitsevalle liikekiinteistölle polkupyörällä.

Tapahtumapaikalle kello 1.10 paikantuneen valkoisen pakettiauton kuljettajaa pyydetään ilmoittautumaan poliisille.

Epäilty tekijä on tallentunut tapahtuma-aikaan tekopaikan läheisyydessä oleviin valvontakameroihin. Poliisi pyytää edelleen tietoja kuvaan tallentuneen henkilön henkilöllisyydestä ja havaintoja tämän liikkeistä tapahtuma-aikaan Euran keskustan alueella.

Lisäksi kuvaan tallentuneen ja tapahtumapaikalle kello 1.10 paikantuneen valkoisen pakettiauton kuljettajaa pyydetään ilmoittautumaan poliisille. Myös mahdollisia muita tietoja ja havaintoja asiaan liittyen pyydetään toimittamaan poliisille.

Poliisille voi toimittaa tiedot sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi ja WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.