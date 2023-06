Rauman kaupunki avaa Seminaarinmäen myynnissä olevien 1800-luvun rakennusten ovet päivän ajaksi

Rakennukset ovat laajalti suojeltuja.

Rauma

Rauman kaupunki järjestää torstaina 15. kesäkuuta kello 14–17 avoimien ovien päivän Seminaarinmäen hallintorakennuksessa, pajassa ja käsityöverstas Artikassa. Avoimien ovien päivänä rakennuksiin on mahdollista tutustua omatoimisesti. Rakennukset ovat kaupungin myyntilistalla, ja tilaisuus onkin suunnattu kuntalaisten lisäksi kiinteistöjen ostamisesta tai tulevasta käytöstä kiinnostuneille.

Seminaarinmäen kiinteistöt tulivat Rauman kaupungille viime talvena Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä osana Turun yliopiston kanssa tehtyä sopimusta. Kaupungilla ei ole käyttöä kiinteistöille, joten keväällä päätetyn kunnossapitoluokituksen mukaan ne on tarkoitus myydä. Kaupunki maksoi kauppahintana noin 1,2 miljoonaa euroa, ja nyt ovensa avaavien lisäksi kauppaan kuului ruokala-asuinrakennus Kulinarium, joka on päätetty purkaa asuinkerrostalon tieltä.

Hallintorakennus on alkujaan toiminut seminaarin johtajan asuntona. Kiinteistö on valmistunut vuonna 1898. Sen laajempi saneeraus on tehty vuosina 1974–1976. Kolmikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on 974 neliömetriä.

Myös Artika on vuodelta 1898. Kaksikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on 542 neliömetriä. Alun perin Artika toimi seminaarin verstaana. Viimeksi kiinteistössä on ollut kuvataideopetuksen sekä oppilasjärjestön tiloja.

Paja on rakennettu 1800-luvun lopussa, eikä sitä ole oleellisesti muutettu. Varastona olleen pajan pinta-ala on 80 neliömetriä.

Kaupungin kiinteistöpäällikkö Susanna Suoramaa kertoo, että rakennukset on laajalti suojeltu.

”Avoimien ovien tapahtumassa on esillä myös lista, josta näkee, mitä kaikkea missäkin rakennuksessa on suojeltu”, Suoramaa kertoo.

Historiallisten rakennusten myyntitavasta ei ole vielä päätöstä. Myyntiä suunnitellaan loppukesällä, kun rakennuksista on ensin saatu kerättyä myyntiä tukevaa materiaalia, kuten kuvia, piirustuksia sekä kuntoon liittyviä selvityksiä.