Pääepäillyn vangitsemista käsiteltiin uudelleen tiistaina käräjäoikeudessa.

Poliisi on löytänyt Porista kaapatun lapsen.

Porista 28. toukokuuta kaapattu lapsi ja hänen kaappaajakseen epäilty keski-ikäinen mies ovat löytyneet. Kaksikko löytyi ulkomailta.

Esitutkinnan alkuvaiheessa epäillystä kaappaajasta tehtiin syyttäjän antama eurooppalainen pidätysmääräys. Lisäksi epäillystä ja lapsesta laitettiin voimaan kansainväliset etsintäkuulutukset.

Kaksikko löytyi kansainvälisen poliisiyhteistyön avulla.

Lapsi ja epäilty ovat tällä hetkellä poliisin mukaan turvassa ja eurooppalaisen valtion poliisiviranomaisen hallussa.

Poliisin tiedotteen mukaan esitutkintaa vaarantamatta ei voida ainakaan tässä vaiheessa kertoa maata eikä muitakaan henkilöiden löytymiseen tai kiinniottoon liittyviä yksityiskohtia.

Porin lapsikaappausasia oli pakkokeinoistunnossa esillä tiistaina 6. kesäkuuta, kun Satakunnan käräjäoikeus uudisti nyt löytyneen epäillyn lapsikaappaajan vangitsemisen.

Poikkeuksellisen lapsikaappausjutun pääepäilty, yli 60-vuotias lääkäri pidettiin vangittuna. Hänet vangittiin yhä poissaolevana. Lääkäri vangittiin vahvoin todennäköisin syin.

Prosessuaalisesti uudessa käsittelyssä kyse on siitä, että mies vangittiin alun alkaen tiistaina 30. toukokuuta lapsikaappauksesta epäiltynä. Nyt miestä epäillään myös törkeästä vapaudenriistosta, mikä kirjattiin uutena rikosnimikkeenä vangitsemisasian diaaritietoihin.

Lapsikaappaus on rikos, jossa lapsi viedään ulkomaille tai hänet jätetään palauttamatta kotimaahansa. Lapsikaappauksesta tuomitaan sakkoja tai enimmillään 2 vuotta vankeutta. Törkeästä vapaudenriistosta tuomitaan vankeutta 4 kuukaudesta 4 vuoteen.

Törkeän vapaudenriiston tunnusmerkeistä yksi on se, että uhrin vapaus riistetään yli kolmen vuorokauden ajaksi.

Kun epäilty on palautettu Suomeen, poliisin on haettava häntä uudelleen vangittavaksi, mikäli tutkinnanjohtaja haluaa pitää epäillyn vangittuna.

Poissaolevana alun perin vangitun epäillyn asia on otettava uudestaan käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua tosiasiallisesta vangitsemisesta.

Porin lapsikaappausjutussa on neljä epäiltyä. Lääkärimiehen lisäksi lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta epäillään yli 50-vuotiasta porilaista naista ja kuopiolaista alle 50-vuotiasta muusikkoa. Molemmat on vangittu läsnäolevina. Tutkinnassaa on epäiltynä myös neljäs henkilö, joka oli pidätettynä, mutta sittemmin vapautettiin. Neljännen epäillyn henkilöllisyys ei ole Satakunnan Kansan tiedossa.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 6. kesäkuuta kello 16.25.