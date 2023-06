Pohjois-Porin monitoimitalon ympärille on kaavailtu kylän verran taloja

Uuden monitoimitalon ympäristöön on kaavoitettu 48 omakoti- ja 29 rivitalotonttia. Lähikauppa tai kaksikin monitoimitalo-koulukeskuksen naapuriin mahtuisi myös.

Pohjois-Porin monitoimitalosta on ajateltu myös asuinrakentamisen veturia. Aivan talon läheisyyteen on kaavoitettu lähes 80 omakoti- tai rivitalotonttia.

Pori

Syksyksi käyttökuntoon valmistuvan Pohjois-Porin monitoimitalon ympäristö on Porin kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reippaan mukaan ajateltu tulevaisuudessa kovastikin kehittyväksi seuduksi.

”Alue on asemakaavassa, mutta pääosin kunnallistekniikkakin on vielä rakentamatta. Tonttivarantoa siinä on reilusti, sillä olemme aavistelleet, että Pohjoisväylän koulun valmistumisen jälkeen tonteille saattaisi olla kysyntää.”

Ensi elokuussa talossa aloittavat Pohjoisväylän koulun alaluokkien noin 600 oppilasta, ja vuoden päästä valmistuvassa kakkosvaiheessa tulee vielä noin 350 yläkoululaista siihen päälle.

Reipas kertoo, että monitoimitalon pohjoispuolelle on kaavoitettu 36 omakoti- ja 15 rivitalotonttia. Eteläpuolelta tulvauomavaraus vie tonteilta jonkin verran tilaa, mutta silti kaavaan on mahdutettu sinnekin 12 omakoti- ja 14 rivitalotonttia.

Pohjoisen puolen asuinalueen kunnallistekniikan rakentamista on esitetty ensi vuoden työohjelmaan. Infrajohtamisen esimies Sanna Välimäki kertoo, että mikäli kohde pääsee budjettikirjaan, se on Porin ensi vuoden infrahankkeista suurin.

”Tämä olisi selkeästi meidän isoin kohteemme, mutta infran rakentaminen onnistuu niin, että tontit saadaan luovutukseen vuoden 2024 aikana”, Välimäki toteaa.

Tonttien tultua kunnallistekniikan puolesta luovutuskuntoon nähdään, millaista kysyntää runsas tarjonta herättää. Menekistä riippuu myös monitoimitalon eteläisen puolen rakentuminen, sillä siitä ei Sanna Välimäen mukaan ole vielä rakentamisvuottakaan lyöty lukkoon.

”Ensin seurataan, miten pohjoinen puoli lähtee vetämään, ja etelässä edetään sen mukaan.”

Uusien kotien lisäksi alueen kaavassa on merkitty koulun viereen 1,8 hehtaarin tontti liike- ja toimistorakentamiselle. Tila riittäisi hyvin esimerkiksi suuremmallekin lähikaupan tyyppiselle ratkaisulle, ja Risto Reipas toteaa, että tontin jakamalla liikerakennuksia mahtuisi kortteliin kaksikin.

Pohjois-Porin vetovoimaan on muutenkin luottoa, sillä alkujaan vuonna 2010 vireille pantu Lotskerinmäen ensimmäinen asemakaava on nyt kaavaehdotuksena nähtävillä.

Tällä reilun 70 hehtaarin asemakaavalla Pori laajentaa Lotskerin asemakaavoitettua aluetta Hyvelän suuntaan. Kaava oli ensimmäisen kerran nähtävillä kesällä 2011 ja uudelleen vuodenvaihteessa 2020–2021.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reippaan mukaan Lotskerin kaavakin asettuu Pohjois-Porin uuden monitoimitalon ja Pohjoisväylän koulun vaikutusalueelle. Esimerkiksi asuintontteja tulee Lotskerinmäelle reilun kilometrin päähän monitoimitalosta suurin piirtein saman verran lisää kuin nyt on kaavoitettuna ja kunnallistekniikkaa odottamassa talon aivan välittömässä läheisyydessä.