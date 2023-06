Kahden vuoden valmistelu päätökseen: Euran kunnan työntekijöille tulee mahdollisuus työsuhdepyörään

Työntekijät saavat työsuhdepolkupyörän käyttöönsä aikaisintaan heinäkuun alussa.

Eura

Euran kunta ottaa käyttöön työsuhdepyöräedun, päätti kunnanhallitus. Enintään 1 200 euron arvoiset polkupyörät hankitaan Sarastian yhteishankinnan kautta.

Työntekijät saavat työsuhdepolkupyörän käyttöönsä aikaisintaan heinäkuun alussa. Oikeus työsuhde-etuun koskee niin vakituisia kuin määräaikaisiakin työntekijöitä koeajan jälkeen. Työsuhdepyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön sekä työ- että vapaa-ajalla.

Työsuhdepyörä on verovapaa etu, joka on osa työntekijän palkkaa. Työntekijän rahapalkka alenee edun verotusarvon verran. Työnantajan määrittelemä verotusarvo pyöräpaketille on sata euroa kuukaudessa.

Leasingkauden kesto voi olla puolesta vuodesta neljään vuoteen, ja työntekijällä on oikeus lunastaa pyörä itselleen leasingsopimuksen päättyessä viiden prosentin jäännösarvolla.

Eurassa valmisteltiin työsuhdepyöräedun käyttöönottoa jo keväällä 2021, muun muassa siitä tehdyn henkilöstöaloitteen myötä. Valmistelu keskeytyi, koska verottajan kannanotto muutti kustannusvaikutuksia etenkin työnantajan osalta. Sittemmin koronaviruspandemia ja perusturvapalveluiden henkilöstön siirtyminen kunnalta hyvinvointialueelle on lykännyt asian uudelleen valmistelua.