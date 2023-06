Mitä kuuluu Hotelli Hiittenharjulle? – ”Moni on käynyt vuosia tai jopa vuosikymmeniä, ja tuntee hotellin vieläkin kodikseen”

Majoitustoiminta käynnistyi uudelleen Hiittenharjulla nopeasti tuhoisan palon jälkeen. Lähes vuoden vetovastuussa ollut uusi yrittäjä uskoo myös kasvuun.

Hotelli Hiittenharjulla on ollut uusi yrittäjä heinäkuusta 2022 alkaen. Uusi emäntä Aino Ketola on kuitenkin hotellin konkari, sillä hän aloitti työt siellä jo vuonna 2017.

Hotelli Hiittenharjulla on tehty viime aikoina ympäripyöreitä päiviä. Vuoden kovimpiin kuuluva sesonki touko–kesäkuun vaihteessa eli tehtaiden vuosihuollot ovat päättymäisillään, ja heti perään alkavat kesän riennot.

Hotelli Hiittenharjun emäntänä on Etelä-Pohjanmaan Isojoelta kotoisin oleva, nykyisin Porissa asuva 30-vuotias Aino Ketola. Hiittenharju on ollut hänen työpaikkansa vuodesta 2017, ja viime heinäkuusta lähtien hän on toiminut hotellin yrittäjänä.