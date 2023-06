Porin Etelärannan remontti tuottaa muutoksia veneilijöille – lue tästä, mikä tänä kesänä on toisin

Porin veneilykausi on alkanut.

Tämä vuodelta 2018 näkymä muuttunee melkoisesti, kun Porin Etelärannan rakentaminen on valmis.

Porin kesän vesilläliikkujille on tiedossa muutoksia totuttuun, vaikka venelaiturit on pääosin asennettu ja vierasvenelaituri on tuotu tutusti Porin sillan kupeeseen, Porin kaupunki tiedottaa.

Porin Etelärannan Jokikeskuksen työmaa tuottaa vielä tämän kesän ajan poikkeuksia siihen, miten ja missä kaupunki palvelee veneilijöitä ja ja mitä reittiä pitkin rannassa liikutaan.

Niin jalankulkijoiden kuin autojen kulkuväyliä Etelärannassa määrittävät Jokikeskuksen tämänhetkiset työt, jotka jatkuvat tilapäisten liikennejärjestelyjen lailla syksyyn asti. Aidatulle työmaa-alueelle on ulkopuolisilta pääsy kielletty.

Esimerkiksi kulku laivaravintola Porinnaan ja vesibussialus Charlotalle käy Porin sillan päädystä portaita pitkin ja Porin sillan alikulun läpi.

Etelärannan venesataman laiturit A, B ja C on sijoitettu Pohjoisrantaan kuten viime vuonna, mutta Kirjurin kesäravintolan viereinen pistäytymislaituri on siirretty täksi kesäksi Pohjoisrantaan. Näin saatiin muutama lisäpaikka veneasiakkaille, joiden venepaikat työmaa poisti käytöstä.

Kaupungin vierasvenelaituri toimii muuten normaalisti, mutta vanhan rantamakasiinirakennuksen wc-tilat eivät ole tänä kesänä käytössä. Laituripaikkoja voi varata palvelupiste Porinasta. Ne ovat maksullisia heinäkuun alusta elokuun puoliväliin.

Vesiskoottereita ja pienveneitä voi laskea vesille jatkossa Jokisatamantien varteen Luotsinmäen keskuspuhdistamon viereen tehdyltä laskupaikalta. Ennen laskupaikkoja oli Karjarannan ja Aittaluodon veneenlaskupaikoilla.

”Keskustan alueen vesiliikenteen nopeusrajoitus on 10 kilometriä tunnissa, ja vesiskoottereilla ajettaessa nopeusrajoitukset ovat helposti ylittyneet. Uuden laskupaikan ympäristössä ei ole ennalta määriteltyjä nopeusrajoituksia, joten se sopii tähän tarkoitukseen aiempia paikkoja paremmin”, infran kunnossapidon esimies Ismo Ahonen kertoo tiedotteessa.

Samaan paikkaan Luotsinmäelle on siirtynyt veneiden septitankkien tyhjennys. Imutyhjennyslaituri tarkoitettu kaikille veneilijöille.

Porin kaupungilla on yhteensä noin 1 400 venepaikkaa keskustassa ja Meri-Porissa. Lisäksi Kullaan Joutsijärvellä on soutuvenepaikkoja. Vapaana oleviin venepaikkoihin voi tutustua sähköisessä varauspalvelussa.