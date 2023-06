Lahtinen valittiin virkavaalissa yhden äänen erolla.

Pori

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus päätti valita erityis- ja sairaalapalveluiden toimialuejohtajan virkaan erikoislääkäri Pia Lahtisen. Virkavaalissa Lahtinen sai 8 ääntä, vastuualuejohtaja Kirsi Juvila 7 ääntä ja tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa 1 äänen. Äänestyksen perusteella aluehallituksen päätökseksi tuli hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhilan päätösehdotus.

Lahtisella on kymmenen vuoden työkokemus johtamistehtävistä perusterveydenhuollossa. Hän työskentelee tällä hetkellä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ylilääkärinä ja palvelualuejohtajana TYKS yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelujen ja kotisairaalan läntisellä alueella. Hän on työskennellyt Uudessakaupungissa sosiaali- ja terveysjohtajana, johtavana ylilääkärinä sekä sosiaali- ja terveysjohtajana.

"Lahtisen vahvuutena johdettavassa palvelukokonaisuudessa on kokemus erikoissairaanhoidon ja perustason palveluiden yhteensovittamisesta kustannustehokkaasti ja palvelujen käyttäjät huomioiden”, aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen kertoo hyvinvointialueen tiedotteessa.

Tehtävän palkkaus on 12 000 euroa, jonka päälle maksetaan toistaiseksi 1 000 euron rekrytointilisää. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.