Kuolemanmutkassa on sattunut onnettomuuksia aiemminkin – Karvian menehtynyt oli paikkakunnalla töissä

Kunnanjohtaja lupasi olla heti yhteydessä ely-keskukseen. Mutkalle on tehtävä jotakin.

Turmapaikalla noin puoli kilometriä Mustajoen sillalta Kuivasjärven suuntaan on tapahtunut onnettomuuksia aiemminkin. Sunnuntainen onnettomuus vaati kuolonuhrin.

Kankaanpää

”Se on se jyrkkä kohta Alkkiantiessä jonkin matkaa puutarhalta eteen päin. Siinä on tapahtunut paljon onnettomuuksia. On valitettavaa, että kovin usein tarvitaan yksi tosi paha onnettomuus ennen kuin asioille tapahtuu jotakin”, kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma sanoo.