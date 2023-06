Poliisin mukaan epäiltyjä on tällä hetkellä neljä, mutta on mahdollista, että esitutkinnan edetessä epäiltyjä tulisi lisääkin.

Vangitsemisasioita on käsitelty useana päivänä Satakunnan käräjäoikeudessa.

Pori

Poliisi on vapauttanut kiinniottamansa neljännen epäillyn Porin lapsikaappaustutkinnassa. Hänet otettiin kiinni viime viikon torstaina.

”Hän on edelleen epäilty, vaikka hänet on eilen vapautettu. On katsottu, ettei ole tarvetta esittää häntä vangittavaksi”, kertoo tutkinnanjohtajaa sijaistava Kristiina Kontio Lounais-Suomen poliisista maanantaina.

Kontion mukaan myös vapautettua neljättä henkilöä epäillään lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta, eli samoilla rikosnimikkeillä kuin kolmea muuta epäiltyä. Kontio ei kommentoi, mikä on vapautetun epäillyn yhteys muihin epäiltyihin.

Kontion mukaan epäiltyjä on siis tällä hetkellä neljä, mutta on mahdollista, että keskeneräisessä esitutkinnassa epäiltyjä tulisi lisääkin.

”Toivomme, että ei tule lisää epäiltyjä, mutta kaikkihan on esitutkinnan edetessä mahdollista. Meillä ei ole välttämättä kaikki asiaan liittyvät seikat vielä tiedossa.”

Avaamatta tai kommentoimatta tapauksen yksityiskohtia Kontio sanoo, että poliisin näkökulmasta kyseessä on poikkeuksellinen lapsikaappausepäily.

”Poikkeuksellinen tilanne meillä on käsillä.”

Neljännen epäillyn vapauttamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.

Viime viikolla eri päivinä Satakunnan käräjäoikeus vangitsi tapaukseen liittyen kolme epäiltyä. Ensimmäisenä tiistaina vangittiin päälle 60-vuotias mieskirurgi ja kaksi päivää myöhemmin hänen yli 50-vuotias vaimonsa.

Mies vangittiin lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta todennäköisin syin epäiltynä ja nainen lievemmällä syytä epäillä -perusteella. Mies vangittiin poissaolevana, sillä häntä ei tavoitettu.

Perjantaina vangittiin vielä noin viisikymppinen musiikin parissa työskentelevä nainen todennäköisin syin lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta epäiltynä.

Epäillyllä avioparilla on osoitteet Satakunnassa ja Itä-Suomessa. Noin 50-vuotiaan epäillyn naisen kotipaikka on Itä-Suomessa.

Kahden naisepäillyn oikeusavustajat kommentoivat HS:lle, että naiset kiistävät rikosepäilyt. Miesepäillylle määrätty avustaja ei kertomansa mukaan ole ollut epäillyn kanssa missään yhteydessä, eikä näin ollen voi kommentoida rikosepäilyä hänen osaltaan.

Poliisi epäilee, että lapsi kaapattiin sunnuntaiaamuna 28. toukokuuta Porissa ja vietiin tämän jälkeen ulkomaille.

Aluksi maanantaina poliisi ja Rajavartiolaitos tekivät laajoja maastoetsintöjä Pohjois-Satakunnassa. Etsinnät kuitenkin lopetettiin aiheettomina.

Ensimmäinen vangitseminen tapauksessa oli tiistaina, ja keskiviikkoaamuna poliisi tiedotti tutkivansa epäiltyä lapsikaappausta.

Poliisi ei ole kertonut, mihin maahan lapsi on esitutkinnan perusteella viety tai mitä poliisi epäilee teon motiiviksi. Poliisi ei ole avannut toistaiseksi myöskään lapsen ikää tai yhteyttä epäiltyihin.