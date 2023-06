Muutoksesta lasketaan syntyvän noin miljoonan euron säästö.

Pori

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen liittyvä epäkohta paikattiin ainakin väliaikaisesti maanantain aluevaltuuston kokouksessa muuttamalla pelastustoimen hälytysvasteita.

Aluevaltuuston päätös oli muutos pelastustoimen palvelutasoon. Jos hälytyspaikkaa lähimmällä paloasemalla ei ole riittävää henkilövahvuutta, nopein ja tarkoituksenmukaisin yksikkö hälytetään vastedes seuraavaksi lähimmältä paloasemalta. Käytännössä Kanta-Porin yksikkö lähetetään vastedes paikkaamaan, jos Ulvilan ja Meri-Porin asemien vuorossa on vajetta, ja Huittisissa hälytettäisiin virka-ajan ulkopuolella apuun Huittisten VPK.

Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen totesi kirjallisessa esityksessään, että ”haittoina voidaan pitää Porin keskusta-alueen valmiuden laskua hälytysten aikana ja sopimuspalokuntien epätarkoituksenmukaisia hälytyksiä”. Alustaessaan asiaa kokouksessa hän tähdensi, että esitetty ratkaisu on lainsäädännön mukainen ja estää pelastuslaitokselle syntymästä noin miljoonan euron alijäämää.

Lisäksi sillä vältytään aluehallintoviraston (avin) 1,5 miljoonan euron uhkasakolta. Aluevaltuuston puheenjohtaja Sampsa Kataja (kok.) totesi painokkaasti, että ”meiltä odotetaan tällaisia päätöksiä”.

Jukka Heinonen (vas.) teki kokouksessa muutosesityksen, jonka mukaan aluevaltuusto olisi jättänyt ennalleen nykyisen palvelutasopäätöksen. Muutosesityksessä todettiin, että pelastustoimen pitäisi tehdä vastemuutokset sisäisesti virkatyönä. Heinosen esitystä kannatti Petri Huru (ps.).

Niin Heinosen kuin Hurun tulkinnan mukaan palvelutason muutokseen tarvittaisiin muun muassa avin lausunto.

Paikalla oli tässä vaiheessa kokousta 57 valtuutettua, ja aluehallituksen yksimielinen pohjaesitys palvelutasoon tehtävästä muutoksesta voitti Heinosen esityksen äänin 42–15.

Paloasemien vuorovahvuuksista on väännetty Satakunnassa vuosikaudet. Tilanne on viimeksi johtanut Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräykseen, jonka mukaan Satakunnan pelastuslaitoksen on korjattava toimintavalmiuteen liittyvä huomattava epäkohta. Kiireellisiin tehtäviin tulisi lähettää pelastusryhmä vahvuudeltaan 1+3 (esimies ja kolme pelastajaa), mutta Satakunnassa osaan tehtävistä on vastattu yksiköillä, jotka ovat olleet vahvuudeltaan 0+3 tai 0+2.

”Jos aluehallintoviraston korjausmääräyksen toteutusta jatketaan lisäämällä henkilöstöä voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaiseksi, edellyttää se 13 paloesimiehen ja 5 palomiehen lisärekrytointia”, Tähtinen esitteli.

Tähtisen esityksessä painotettiin, että hälytysvasteen muutos on selvästi halvempi ja nopeampi vastaus avin velvoitteeseen, kuin palkata riittävä määrä henkilöstöä. Lisähenkilöstön kustannusvaikutus olisi noin 1 030 000 euroa. Hälytysvasteen muutoksen lisäkustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 30 000 euroa.

Saaga pelastustoimen palvelutasosta saa joka tapauksessa jatkoa syksyllä, koska vuoden loppuun mennessä on laadittava ja nuijittava uusi palvelutasopäätös. Kokouksessa jätettiin myös Vapaudenliiton aloite Huittisten paloaseman vuorovahvuuden korjaamisesta.