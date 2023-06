Verner Viitasaari viljeli kuuluisassa puutarhassaan lemmenomenia, mutta jäi poikamieheksi. Hänen luomansa Karimaan puutarha oli ”Kokemäen suurimpia merkillisyyksiä”.

Kokemäkeläisen Verner Viitasaaren kerrotaan olleen kauneuden palvoja, mutta pelkäksi haaveilijaksi häntä ei voi moittia. Mies loi kivikkoiselle tontille kovalla työllä paratiisimaisen puutarhan, josta tuli maankuulu.

Viitasaaren puutarhainnostus alkoi jo lapsena. Se periytyi todennäköisesti hänen äidiltään, joka oli kiinnostunut erityisesti kukkien kasvattamisesta. Nuorukainen harjoitteli puutarhatöitä 15–16-vuotiaana kotipaikkakunnallaan Ala-Vuolteen ja Hassalan taloissa. Hassalan isäntänä oli tuolloin Juho Horelli, joka oli samoihin aikoihin valtiopäivillä Euran tuomiokunnan edustajana. Valtiopäivämies antoi Viitasaarelle lainan, jonka turvin hän pääsi vuonna 1905 opiskelemaan alaa Rutalan puutarhakouluun Jyväskylän pitäjään.

Oppilaitos oli valtion tukema, mutta varsin pieni. Vernerin vuosiluokalle oli 11 hakijaa, joista kolme hyväksyttiin. Hänen luokkatovereinaan olivat Lyydia Pellinen Sumiaisista ja Emil Makkonen Rautalammilta. Koko kaksivuotisen koulun oppilasmäärä oli kuusi.

Opetus puutarhakoulussa oli monipuolista. Oppilaat opiskelivat paitsi puutarhanhoitoa ja -viljelyä, myös kirjanpitoa ja taloutta, puutarhatyökalujen valmistusta, kenttämittausta ja -punnitusta sekä esimerkiksi hedelmäpuiden ja ruusujen jalostusta.

Valmistuttuaan Viitasaari sai vuonna 1908 puutarhurin paikan Kangasalta Kerppolan kartanosta. Huhtikuussa 1912 hänet valittiin Uudenmaan läänin maanviljelysseuran apulaispuutarhuriksi. Tässä tehtävässä hän työskenteli itäisellä Uudellamaalla. Vielä samana vuonna hän siirtyi takaisin Kangasalle, nyt Sorolan kartanoon. Kummassakin kartanossa, joissa hän työskenteli, oli huomattavan suuri puutarha.

Kun puutarhuri oli saanut opintolainansa maksetuksi ja kerättyä hieman alkupääomaa, hän päätti toteuttaa unelmansa omasta puutarhasta. Tuohon aikaan maaseudulla ei juuri ollut kauppapuutarhoja, Viitasaari oli oman puutarhansa kanssa edelläkävijä.

Karimaan puutarhan rakennuksia 1920-luvulla. Keskellä Verner Viitasaaren kotimökki, joka purettiin myöhemmin puutarhan laajenemisen tieltä. Vasemmalla ja oikealla puutarhan uudisrakennuksia.

Viitasaari osti vuokramaalla sijainneen vanhempiensa kotimökin pihamaineen sekä lisämaata samasta yhteydestä yhteensä puolitoista hehtaaria. Hankittu lisämaa ei ollut sellaisenaan puutarhakäyttöön soveltuvaa, sitä kuvattiin ”kauheaksi kivikoksi”. Viitasaaren puutarhalleen antama nimi oli siis varsin kuvaava.

Syksyllä 1916 alkoi valtava raivaustyö. Koivua, leppää ja katajaa kasvanut vanha hakamaa muuttui hartiavoimin hyvin salaojitetuksi puutarhamaaksi. Kivistä rakennettiin salaojia ja niitä käytettiin käytävien pohjiin. Viitasaaren laskelmien mukaan maan alle hukattiin vähintään 2 000 kuutiometriä kiviä, kaikki käsipelillä.

Liikemiesvaistoa nuorelta puutarhurilta ei puuttunut. Kotimökin pihamaalla oli kivikkoon raivattu perunamaa, johon hän istutti kesällä 1917 pelkästään kaalin taimia. Viitasaaren isän kerrotaan olleen kauhuissaan. Kuinka seuraava talvi pärjättäisiin ilman perunoita?

Kokemäelle oli ensimmäisen maailmansodan aikana alettu sijoittaa venäläistä sotaväkeä, koska Venäjä pelkäsi Saksan hyökkäystä Suomeen. Keväällä 1917 venäläisjoukkojen määrä oli suurimmillaan. Heitä on arvioitu olleen paikkakunnalla jopa 5 000 miestä. Viitasaari myi kasvattamansa kaalit venäläisille niin hyvään hintaan, että seuraavan talven perunat pystyttiin ostamaan vain murto-osalla kaaleista saaduista rahoista.

Karimaan puutarhan viljelyksiä 1920-luvulla. Puutarhan takana pilkottaa vielä sankka metsä, johon puutarha laajeni myöhemmin.

Puutarha ei tullut valmiiksi vuodessa eikä kahdessa. Viitasaari oli kuitenkin määrätietoinen ja pitkäjännitteinen. Hänen sanotaan työskennelleen puutarhassaan auringon noususta sen laskuun. ”Kilpaa auringon kanssa”, kuten hän asian itse ilmaisi. Vähitellen kivet katosivat ja karjanlannasta, pieniksi hakatuista risuista ja muista lahoavista kasvin osista tehty kompostimulta valtasi alaa. Vesi kannettiin alkuvuosina Kokemäenjoesta, jonne oli puutarhalta Mäki-Köönikän vainion viertä matkaa nelisensataa metriä.

Vajaassa kymmenessä vuodessa puutarha kehittyi niin, että sitä tultiin katsomaan kauempaakin. Puutarha-lehti kertoi maaliskuussa 1925, että ”puutarhuri Viitasaaren puutarha on herättänyt paljon huomiota ammattipiireissäkin, samoin paikkakuntalaisissa, siitä onkin muodostunut yksi läntisen Satakunnan maatalousväen retkeilypaikkoja”.

1950-luvulle tultaessa Karimaan puutarha oli jo laajentunut täyteen mittaansa. Taustalla oikealla näkyy Viitasaaren vuonna 1937 valmistunut asuintalo. Kuva on kesäkuulta 1950.

Lehti kertoi, että Viitasaaren 1,5 hehtaarin tontista vajaa puolet oli valmista puutarhaa, jossa oli jo osin satoakin tuottavia omenapuita, kirsikkaa, luumua ja päärynäpuita. Marjapensaita oli sadoittain: punaisia, mustia ja valkoisia viinimarjoja sekä karviaisia. Mansikkaa oli myös viljelyksessä, samoin erikoisuutena maamuurainta, joka nykyään tunnetaan paremmin mesimarjana. Hedelmien ja marjojen pääasialliseksi myyntipaikaksi lehti mainitsi Porin.

Lemmenomenia puutarhassa viljeltiin avomaalla, kesäkasseissa ja kasvihuoneissa, joista toinen oli Puutarha-lehden mukaan juuri valmistunut. Kyseessä olivat tomaatit, joilla tuntui kurkun ohella olevan lähikaupungeissa aina varma menekki.

Kukkiakin puutarhassa tuotettiin, valikoimissa oli krysanteemeja ja erilaisia sipulikukkia.

Myös taimikasvatus oli jo laajassa mitassa. Myynnissä oli niin hedelmä- ja puistopuiden kuin vihannesten ja kukkienkin taimia.

Lehti kehui puutarhaa monin tavoin. se kertoi, että ”herra Viitasaaren kauppapuutarha on omiaan osoittamaan tämänlaatuista liikettä voitavan menestyksellä harjoittaa etäällä kulutuskeskuksistakin, jolloin täytyy lähetyksissä käyttää hevosta ja rautatietä.”

Suomen nähtävyyksiä ahkerasti valokuvannut Matti Poutvaara vieraili Karimaassa 11. kesäkuuta 1950. Tämä kuva on tuolta vierailulta.

Hevoskuljetuksista ja Verneri Viitasaaren liikemiestaidoista on säilynyt jälkipolville kertomus 1920-luvun alkuvuosilta. Viitasaari oli kuljettamassa käsikärryillä Poriin menossa olevaa kukkakoria Kokemäen rautatieasemalle. Matkalla hän näki tutun isännän, joka oli viemässä hevosella viljakuormaa Poriin. Viitasaari antoikin kukkakorin tutun isännän vietäväksi ja valtuutti tämän perimään rahat tilaajalta. Kun mies saapui Porin-reissultaan, päivitteli hän naapurilleen nuoren puutarhurin liiketoimia. Hän oli joutunut toteamaan, että Viitasaari sai kukkakorista yhtä paljon, mitä isäntä koko ruiskuormastaan.

Puutarhan suurin haaste oli kasteluveden riittäminen. Alueelle rakennettiinkin lampi tätä pulmaa ratkaisemaan. Kuva on vuodelta 1950.

Karimaan puutarha kasvoi merkittävästi vuodesta 1934 alkaen, jolloin Viitasaari osti puutarhan yhteyteen neljä hehtaaria lisää maata. Siitä oli peltoa vajaa hehtaari, metsämaata pari hehtaaria ja kallioista aluetta hehtaarin verran. Vanhat maat oli raivattu, siksi piti ostaa lisää.

Verneri Viitasaaren 50-vuotisjutussa Puutarha-lehdessä häntä ja puutarhaa kuvattiin seuraavasti: ”Jokainen, jolla on ollut tilaisuus käydä Karimaan puutarhassa, ei voi olla ihmettelemättä, mitenkä tavallinen kuolevainen ilman suuria pääomia on voinut luoda kiviseen korpeen erään maamme mallikelpoisimpia puutarhoja.”

Verner Viitasaari on haudattu Karimaan puutarhaan. Muistokivi ja kuvanveistojä Kauko Räikkeen veistämä reliefi muistuttavat puutarhan perustajasta.

Puutarhassa oli tuolloin 500 hedelmäpuuta. Omena-, päärynä- kirsikka- ja luumupuita oli noin 60 eri lajiketta.

Satakunnan Kansa totesi heinäkuussa 1930 julkaistussa jutussa Karimaan puutarhan olevan ”Kokemäen suurimpia merkillisyyksiä”. Lehti jatkoi: ”Erikoisesti muistettavaa tässä Karimaan kehityshistoriassa on se, että kaikki jo saavutettu ei ole rahalla luotua. Ei ole käytetty ollenkaan vierasta pääomaa eikä omistajalla sitä ole itselläkään ollut. Itse hän suoritti alkutoimenpiteet ja sitten on työvoimia lisätty sitä myöten kuin tuloksia on saavutettu.”

Monessa lehtijutussa nostettiin esille Viitasaaren siviilisääty. Edellä mainitussa Satakunnan Kansan jutussa hänen puutarhaansa kuvattiin paratiisiksi ja lisättiin, että ”herra Viitasaaren paratiisista on nainen karkoitettu, hän on nimittäin vanhapoika”.

Osa Karimaan puutarhan erikoisuuksista on peräisin Viitasaaren vuosina 1948–1949 Yhdysvaltoihin ja Kanadaan suuntautuneelta matkalta. Kuva on puutarhan keskivaiheilta vuodelta 1950.

Kuka? Verner Viitasaari ■ Juho Verner Viitasaari syntyi Kokemäen Paistilan kylässä 2. helmikuuta 1888 ja kuoli 14. lokakuuta 1967. Hänet on haudattu Karimaan puutarhaan. ■ Kutsumanimeltään Venneri. ■ Valmistui Rutalan kaksivuotisesta puutarhakoulusta vuonna 1907. ■ Omisti perustamansa Karimaan puutarhan vuosina 1916–1965.

Lähteitä: Puutarha-lehti, Satakunnan Kansa, Esko Pertola: Kokemäki-kirja, Esko Pertola: Eilistä Kokemäkeä

Lue lisää: Puutarha oli Verner Viitasaaren perhe ja elämä