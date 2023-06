Sotakamreeriksi tasavallan presidentin nimittämä Markku Vainio pitää Venäjän sotamenestystä säälittävänä.

Tuore sotakamreeri Markku Vainio on ollut maanpuolustustoiminnassa mukana jo vuodesta 1969 lähtien ja on toiminut monissa yhdistyksissä johtotehtävissä.

Rauma

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi raumalaiselle entiselle päätoimittajalle, sosionomi Markku Vainiolle harvinaisen sotakamreerin arvonimen.

Vainio on Suomen itsenäisyyden historian 76. sotakamreeri ja elossa heitä on 34. Arvonimiä on kuitenkin annettu vuosisatojen ajan.

”Jo Ruotsin Eerik-kuninkaan hovissa 1500-luvulla oli sotakamreeri.”