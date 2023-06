Harjunpään itäpuolelle levittäytyvä hankealue on kooltaan 822 hehtaaria eli paljon suurempi kuin Kaasmarkkuun aiottu jättivoimala.

Tilaajille

Vaikka kaavoitus käynnistettäisiin, itse voimalan rakentaminen on pitkissä puissa.

Ulvila

SAJM Holding Oy on tehnyt Harjunpäähän sijoittuvaa aurinkovoimala-aluetta koskevan kaavoitusaloitteen Ulvilan kaupungille. Harjunpään kaakkoispuolelle sijoittuva hankealue on valtava. Se on kooltaan länsi-itäsuunnassa noin 4 kilometriä ja laajimmillaan etelä-pohjoissuunnassa noin 2 kilometriä.