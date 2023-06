Kuvakooste vie Porin lukion ylioppilasjuhlan tunnelmiin.

Porin lukiosta valmistui tänä keväänä 304 ylioppilasta. Ylioppilasjuhla järjestettiin ensimmäistä kertaa jäähallissa. Vuosikurssi on viimeinen , joka on hakenut yhteishaussa kahteen lukioon ja viimeinen, joka on tullut lukioon ilman oppivelvollisuutta.

Tapahtuman suoran lähetyksen tallenteen pääsee katsomaan täältä.