Jättihanke alkaa Porissa heti koulun kesälomien alettua: SKiB-kampuksen rakentamisesta lopullinen päätös

38 miljoonan euron suurhankkeen pääurakoitsija on MVR Oy. Rakennustyöt alkavat koulun kesäloman alettua.

Pori

SKiB:n (Svenska Kulturfonden i Björneborg) hallitus on päättänyt uuden kampuskokonaisuuden rakentamisesta Porin keskustaan. Kokonaisuus pitää sisällään kaikille avoimia tiloja, kuten Kulttuuritalon, tapahtumatiloja, kirjaston ja kahvilan, sekä uudet tilat lukiolle ja erillisen IB-lukion tilavarauksen. Lisäksi Porin ruotsalainen yhteiskoulu (BSS) kokee täydellisen saneerauksen.

Rakennustyöt alkavat välittömästi koulun kesäloman alettua, mikä tarkoittaa sitä, että ruotsalainen yhteiskoulu siirtyy väistötiloihin elokuusta 2023 alkaen. Katukuvassa työt näkyvät nopeasti jo sillä, että Eteläpuiston puoleiset Palojoen kiinteistön rakennukset puretaan ja koulun pihamaa muuttuu rakennustyömaaksi.

SKiB-kampuksen suunnittelu alkoi 2019 arkkitehtuurikilpailulla. JKMM Arkkitehdit voitti kilpailun ja on toiminut hankkeen pääsuunnittelijana. Suunnitelmat valmistuivat helmikuussa 2023.

Uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee kirjasto, ravintola- ja kahvilatiloja sekä monitoimisali, joka voidaan jakaa kahdeksi 120 henkeä vetäväksi tilaksi. Tiloissa voidaan järjestää konsertteja, teatteriesityksiä, kokouksia, näyttelyitä ja pieniä messuja. Sali yhdistyy muuhun rakennukseen siirtoseinällä.

Koulun ja Kulttuuritalon yhdistävä monitoimiaula. Nykyisin ulkotila.

Toiseen kerrokseen tulee lukion tiloja, liikuntasali, sekä käsityö- ja kotitaloustiloja. Rakennus mahdollistaa myös International Baccalaureaten eli englanninkielisen IB-lukion toiminnan.

Tiloja viedään jopa rakennuksen katolle, jonne tulee talotekniikan lisäksi lähinnä lukiolaisten käyttöön tarkoitettu kattopiha.

Suunnitelma ei ulotu pelkästään uudisrakennukseen, vaan se laajenee myös vanhan 1960-luvulta peräisin olevan koulun tiilirakennuksen sekä sen vieressä sijaitsevan 1930-luvulta peräisin olevan hallintorakennuksen Rosa Husetin peruskorjauksiin.

Havainnekuva lintuperspektiivistä. uusi kampus on lähes korttelin kokoinen.

Hankkeen kokonaisbudjetti suunnittelukustannuksineen on runsaat 38 miljoonaa euroa ja sen pääurakoitsija on MVR Oy. Rakennuttajakonsulttina ja työmaavalvonta toimii toteutusvaiheessa Prepon Oy. Hankeaikataulun mukainen valmistumisaika on vuoden 2025 loppuun mennessä.

SKiB-säätiö rahoittaa projektin. Lisäksi sitä tukevat Svenska kulturfonden sekä Business Finland.