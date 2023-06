Porin lapsikaappausjutussa on jo kolme epäiltyä: kaksi heistä on poliisin hallussa – uusi törkeä rikosepäily

Poliisi on edistynyt Porin lapsikaappausjutun tutkinnassa. Rikosnimikkeet ovat koventuneet.

Poliisi on edistynyt Porin lapsikaappauksen tutkinnassa.

Pori

Lounais-Suomen poliisilla on nyt kolme epäiltyä liittyen Porin lapsikaappausjuttuun. Kaikkia kolmea epäillään lapsikaappauksen ohella törkeästä vapaudenriistosta.

Porista kaapattiin lapsi sunnuntaina 28. toukokuuta ja kuljetettiin poliisin epäilyjen mukaan ulkomaille.

Satakunnan käräjäoikeus on jo vanginnut yhden henkilön poissaolevana. Vahvoin todennäköisin syin vangittu on 63-vuotias (s. 1959) Pohjois-Karjalassa asuva mies, joka on ammatiltaan lääkäri.

Poliisi on pidättänyt lisäksi kaksi henkilöä. Ensimmäisen poliisi otti kiinni maanantaina, toisen keskiviikkona. Aiemmin pidätettyä tullaan hakemaan vangiksi Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina 1. kesäkuuta.

Myös keskiviikkona pidätettyä henkilöä tullaan poliisin mukaan hakemaan todennäköisesti tutkintavangiksi myöhemmin.

Lapsikaappaus on rikos, jossa lapsi viedään pois asuinmaastaan tai jätetään palauttamatta sinne.

Törkeä vapaudenriisto on rikos, jossa uhria estetään liikkumasta vapaasti tai eristetään ympäristöstään. Vapaudenriistosta voi tehdä törkeän esimerkiksi se, että vapaudenriisto kestää yli kolme vuorokautta.

Lapsikaappauksesta tuomitaan sakkoja tai enimmillään 2 vuotta vankeutta. Törkeästä vapaudenriistosta tuomitaan vankeutta 4 kuukaudesta 4 vuoteen.

Satakunnan Kansa uutisoi torstaina vangittavaksi vaaditun epäillyn pakkokeinoistunnon tuloksesta, kun istunto on päättynyt.