Satamakadulla sijaitseva Ravintola Reposaari on mahdollisesti Suomen vanhin ravintola.

Tilaajille

Pori

1830-luvulla rakennettu, varsinkin kalaravintolana tunnettu Ravintola Reposaari on myynnissä. Myynti-ilmoituksen mukaan Reposaaren ravintola on yksi suomen vanhimmista, jollei vanhin toiminnassa oleva ravintola. Ravintolaa on pitkään pitänyt Luodon suku, jolla on ollut myös hallussaan vuosikymmenten ajan koetellut kalaruokien reseptit.